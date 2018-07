Heftige Regengüsse: Erneut Land unter in Adelsdorf

ADELSDORF - Wenige Wochen nachdem in der Gemeinde Adelsdorf an Fronleichnam "Land unter" gemeldet wurde, traf es die Aischgrundgemeinde am späten Donnerstagnachmittag erneut.

Die Albert-Schweitzer-Straße in Adelsdorf steht komplett unter Wasser. Foto: Nikolaus R. Spörlein



Nach relativ kurzen, aber heftigen Regenfällen, strömte das Wasser wieder aus Kanälen, Keller liefen voll, ganze Straßenzüge waren mit einer dunklen Brühe aus dem neuen Wohngebiet "Reuthsee" überschwemmt. In der Jahnstraße und in der Schlesierstraße kamen die Anwohner nicht mehr mit dem Leerpumpen der Keller nach und riefen die Feuerwehren, die wieder in Dauereinsatz waren.

Da würden auch zigfache statische Kanalberechnungen nichts nützen, beschwerte sich ein Anwohner, wenn immer mehr Regenwasser in die Kanäle drücke, schließlich sei das ganze Wohngebiet "Reuthsee" indes versiegelt. "Und die Regenrückhaltebecken sind leer“, so eine Bürgerin beim Schöpfen. Ob da ein "Starkregen-Frühwarnsystem" was nutze, rief bei den Anwohnern meist nur Achselzucken hervor.

