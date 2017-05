Heiße Automobile und kühle Getränke im Weihersbach

Erster Oldtimer-Frühschoppen ein voller Erfolg — Gut 30 historische Wagen gab es zu bestaunen - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Edles Blech von einst – vom NSU/Fiat-Kleinwagen Topolino (Mäuschen) bis zum Adenauer-Mercedes und zum Rolls Royce Silver Shadow – parkte am Sonntag im Weihersbach.

Der Käfer der Spießens ist Baujahr 1956 — ein Hingucker beim Oldtimer-Frühschoppen.



Gut 30 Oldtimer-Autos und noch einmal so viele historische Zweiräder waren Hingucker für Passanten und Gesprächsstoff zwischen ihren Haltern. Heribert Spieß und sein Sohn Julian hatten zum Oldtimer-Frühschoppen dorthin eingeladen, wo sonst eigentlich Auto-Verbot herrscht. Aber für einen Austin Healey "Sprite" in Renn-Ausführung oder einen De Lorean-Sportwagen in klassischer Keilform, die berühmte Heckschleuder Porsche 1600, MGs der A- und der B-Reihe, sowie ein halbes Dutzend VW-Käfer aus den 50er bis 70er Jahren kann schon mal eine Ausnahme gelten.

Die Idee zum zwanglosen Treff hatten die Spießens spontan. Entsprechend begeistert zeigten sie sich vom Zuspruch. Bestimmt, so Heribert Spieß, wird man die Aktion nächstes Jahr wiederholen. Schließlich sei Herzogenaurach Sitz eines bedeutenden Auto-Zulieferers, mithin auch eine Auto-Stadt.

Sowohl Stadt als auch Keller-Pächter hätten sich sehr kooperativ gezeigt. Am Ansbacher Tor-Keller saßen Besitzer und Liebhaber historischer Fahrzeuge bei diversen "Kühlmitteln" von Wirtin Renate Maier noch längere Zeit beieinander.

RAINER GROH