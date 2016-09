Helfer fischten Tresor und Mikrowelle aus der Aisch

„Reiche Beute" bei der Umweltaktion „Zamm Raama Dama" gemacht — Fünf Fahrräder gefunden und 30 Müllsäcke gefüllt

HÖCHSTADT - Jede Menge Müll und sogar einen Tresor haben Mitglieder der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuz zusammen mit Helfern der Barmherzigen Brüder Gremsdorf und weiteren Freiwilligen bei der Aktion „Zamm Raama Dama" zusammen gesammelt – und dies nun schon zum vierten Mal.

Jede Menge eifrige Helferinnen und Helfer haben am Samstag trotz Dauerregens Randgebiete von Höchstadt bis hin zum Gewerbegebiet Gremsdorf von Müll und Unrat befreit. Am Ende waren 30 Müllsäcke mit Abfall gefüllt. ] © Fotos: Paul Neudörfer



Vorsitzender Alexander Pauls freute sich, dass sich auch Bürger jeden Alters trotz des fast ständigen Regens an der Umweltaktion beteiligten. Zudem gab es zahlreiche Sponsoren und eine große Höchstadter Firma spendierte Regenumhänge.

Die rund 100 eifrigen Umweltaktivisten suchten die Randgebiete von Höchstadt-West, -Ost und -Süd bis nach Gremsdorf ins Gewerbegebiet nach Müll ab. Dank Digitalfunk, der heuer zum ersten Mal eingesetzt wurde, war die Koordinierung besser denn je: So konnte der Abfall schnell eingesammelt werden. Am Ende waren schließlich rund 30 blaue Müllsäcke gut gefüllt.

Jede Menge Schilder

An den Brücken in Gremsdorf und am Holzsteg in Höchstadt waren Rainer Thoma, Hannes Thoma und Daniel Blank mit Gruppenführer Sven Kupfer im Einsatz. In Gremsdorf hatten die Müllsammler wenig zu tun, dafür wurde man in Höchstadt sehr fündig: Wie schon im letzten Jahr wurden wieder Räder aus dem Wasser der Aisch gezogen — dieses Mal waren es fünf Drahtesel. Das war aber noch nicht alles: Taucher beförderten einen Mikrowellenherd, Rasenmäher, Teile von einem Bauzaun, Autofelgen, jede Art von Schildern und eine Tafel mit der Aufschrift „Eishaus“, das eigentlich in Erlangen stehen sollte, zutage.

Zwei Mitglieder der Wasserwacht bargen unter anderem auch dieses bereits stark verrostete Fahrrad aus der Aisch.



Der Höhepunkt aber war ein haushaltsüblicher Tresor. Für die vier Wasserretter war die Aktion trotz kühler Temperaturen eine Schweißtreibende Arbeit, denn der Unrat musste über die steilen Ufer der Aisch hinauf befördert werden und das erforderte viel Kraft. Auf dem Gelände der Kulturfabrik Fortuna wurde der Berg schließlich immer größer. Der Müll wurde nach Wertstoffen getrennt, die sauberen Flaschen beim Einkaufsmarkt abgegeben und der geringe Erlös wurde für den Abend verwendet.

Nach einer Stärkung dankte dritte Jugendleiterin Christina Thoma, Frank Herberger und Katrin Karg von den Barmherzigen Brüdern allen Teilnehmern für ihre Hilfe. Später spielte die Band Status noch heiße Rhythmen. Vorsitzender Pauls informierte ferner die Höchstadter Polizeiinspektion über die Fundgegenstände.

PAUL NEUDÖRFER