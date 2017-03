Hemhofen baut heuer Schulden ab

Gemeinde beschließt Haushalt für 2017 - Details für Baugebiet - vor 50 Minuten

HEMHOFEN - Der Gemeinderat Hemhofen brachte am Dienstag als eine der ersten Gemeinden in der Region seinen Haushalt für 2017 auf den Weg. Außerdem gab man dem Planungsbüro Valier Details mit, wie das neue Wohnbaugebiet "Zeckern-West" auszusehen hat und beschloss den geänderten Bebauungsplan "Hauptstraße-Nord".

Bauamtsleiter Michael Friedrich steht vor dem Gelände, auf dem das neue Wohnbaugebiet „Zeckern-West“ entstehen soll. Verschiedene Erschließungsvarianten wurden in der Gemeinderatssitzung diskutiert. © Niko Spörlein



Bauamtsleiter Michael Friedrich steht vor dem Gelände, auf dem das neue Wohnbaugebiet „Zeckern-West“ entstehen soll. Verschiedene Erschließungsvarianten wurden in der Gemeinderatssitzung diskutiert. Foto: Niko Spörlein



Das Bamberger Planungsbüro Wittmann und Valier, vertreten durch die Geologin Nadja Christmann, legte zunächst verschiedene Ausbau- und Erschließungsvarianten für das neue Plangebiet zwischen der Kirche in Zeckern und der Gärtnerei Großkopf vor, wobei sich die Räte für die Variante III entschieden, wenngleich nicht einstimmig. Hauptdiskussionspunkt war die durchgängige Erschließungsstraße von der Gärtnerei bis zur Anbindung entlang der Sankt-Wendelin-Kirche, wo in Absprache mit den Nachbarn und der Kirche auch zwölf Parkplätze entstehen werden.

Mehrheit für Durchgangsstraße

Elf von 18 Bürgervertretern stimmten letztlich dafür, dass die Erschließung des Baugebietes mit 20 Baurechten als Durchgangsstraße ausgebaut werden soll, auch wenn manche Bedenken hatten, dass dann der Verkehr von Adelsdorf kommend an der Kläranlage vorbei — verbotswidrig — durch dieses neue Wohngebiet zur Gärtnerei fließen könnte. Eine andere Variante, für die sich sieben Lokalpolitiker aussprachen, sah eine Erschließungsstraße mit einem Wendehammer und lediglich einem Fußweg hin zur Kirche vor. Die laut Christmann geschlängelte Erschließungsstraße sieht keinerlei Stiche vor und bindet jedes Grundstück durch die mäandernde Verkehrsführung an.

Insgesamt, so Christmann, stehen 10 826 Quadratmeter bebaubarer Grund zur Verfügung, wobei die Grundstücke zwischen 491 und 683 Quadratmeter groß sein werden. Alleine für die Verkehrsführung werden 2856 Quadratmeter Fläche benötigt, auch deshalb, weil Begrünungsgebote eingehalten werden müssen. In dem trapezförmigen Wohngebiet, im Westen mit freiem Blick auf Äcker und Wälder, werden Einfamilienhäuser und Doppelhäuser erlaubt; pro Wohngebäude sind zwei Wohneinheiten zulässig; Nebenanlagen mit zwölf Quadratmeter Grundfläche werden zugelassen.

"Zeckern-West" ist als allgemeines Wohngebiet festgesetzt, die maximale Firsthöhe beträgt zehn Meter, bei Pultdächern neun Meter ab Oberkante Fußboden gemessen. Den zukünftigen Häuslebauern — Interessenten soll es dem Vernehmen nach schon einige geben — wird geraten, das Regenwasser auf dem Grundstück zu sammeln und für die Gartenbewässerung zu verwenden.

Auf dieser Grundlage wird das Planungsbüro nun aussagefähige Pläne für das weitere Genehmigungsverfahren machen, sodass sich der Gemeinderat ganz sicher noch mehrmals mit "Zeckern-West" beschäftigen muss. Dann müssen in diesem Verfahren die Träger öffentlicher Belange gehört werden, so wie dies am Dienstag auch der Fall war in Sachen "Hauptstraße-Nord". Jene Bebauungsplan-Änderungen dienen bekanntlich der Innenentwicklung der Gemeinde, Änderungen des Geltungsbereiches (Flurnummern) wurden bereits in der Februar-Sitzung beschlossen, die Einwendungen und Vorschläge im Anhörungsverfahren wurden durchwegs zur Kenntnis genommen, die Pläne werden nun "ortsüblich" bekanntgegeben.

Der Haushalt der Gemeinde Hemhofen schließt heuer mit 20,5 Millionen Euro, wobei 16,1 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 4,4 Millionen Euro auf den "politischen" Haushalt, also den Vermögenshaushalt, entfallen. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Kämmerin Tanja Kraus erwirtschaftet im Verwaltungshaushalt eine Million, die zum Vermögenshaushalt überwiesen werden, ausreichend also, um Zins und Tilgung in Höhe von 627 000 Euro zu bedienen.

Die meisten Einnahmen generiert die Gemeinde aus der Einkommensteuerbeteiligung (3,5 Millionen Euro), knapp eine Million Euro an Schlüsselzuweisungen, 800 000 Euro an Gewerbesteuereinnahmen (eine geschätzte Größe), und rund eine halbe Million an Grundsteuer A und B. An den Landkreis muss Hemhofen voraussichtlich 2,21 Millionen Euro Kreisumlage überweisen, 4,2 Millionen Euro werden für Personalkosten benötigt, sieben Millionen für den Unterhalt der Gebäude, Straßen, Kanäle. Da heuer keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind, verringert sich der Schuldenstand von 7,48 auf 7,35 Millionen Euro bis Ende 2017, so die Berechnungen der Kämmerin. Der Haushalt wurde einvernehmlich angenommen und zur Satzung erklärt.

Niko Spörlein