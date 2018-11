Hemhofen bei Höchstadt: Kamin geriet in Brand

Die Feuerwehren mussten Drehleiter einsetzen — Keine Verletzten - vor 1 Stunde

HEMHOFEN - Flammen schlugen am Mittwoch Abend aus dem Schlot eines Einfamilienhauses in Hemhofen. Der Kamin eines Holzofens in einem Anwesens in der Leithenstraße hatte Feuer gefangen.

Die Feuerwehren hatten den Brand bald im Griff. © Foto: Rainer Groh



Der Alarm ging gegen 17.15 Uhr ein. Die Feuerwehren aus Hemhofen/Zeckern, Röttenbach und Adelsdorf rückten dem Brand von oben mittels Drehleiter und mit einem Innenangriff unter schwerem Atemschutz zu Leibe. Die Bewohner des Hauses kamen zum Glück nicht zu Schaden. Über die Höhe des Schadens ist bislang ebenso wenig bekannt wie über die Ursache.

