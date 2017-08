Hemhofen eng verbunden

HEMHOFEN - Anfang August wurde Niklas Buchholz, der für den TSV Hemhofen startet, zum zweiten Mal Deutscher Jugendmeister im 2000 Hindernislauf. Jetzt trug sich der Spitzenathlet auch zum zweiten Mal ins Goldene Buch seiner Heimatgemeinde Hemhofen ein.

Niklas Buchholz trug sich zum zweiten Mal in Hemhofens Goldenes Buch ein. Ludwig Nagel freut sich. © Niko Spörlein



Buchholz sicherte sich den Titel bei den Deutschen Meisterschaften 2017 in Ulm, wo er letztmalig in der U 20-Klasse an den Start ging. Gerne hätte der Athlet im Juli an den Europameisterschaften in Italien teilgenommen, alles lief wie geschmiert bei dem durchtrainierten Sportler. Um Haaresbreite hätte der 1998 geborene Niklas auch die Qualifikation im Mai in Jena geschafft. 09:02 sei als Qualifikationszeit vorgegeben gewesen, Niklas lief mit 09:02:68 durch das Ziel, aber nur deshalb, weil an der letzten Hürde ein vor ihm laufender Läufer stürzte. Nächstes Jahr werde er diese Quali abermals angehen, sagte er im Gespräch mit Bürgermeister Ludwig Nagel, der Buchholz seit vielen Jahren von TSV her kennt. Dann werde er aber bei den Senioren starten und womöglich auch auf Martin Grau vom LSC Höchstadt stoßen, der aktuell wie berichtet bei der Universiade in Taipei von sich reden macht.

Bis dato trainiert Buchholz bei seinem Heimatverein (der keine 400-Meter-Bahn hat) und im Laufstützpunkt des Bayerischen Leichtathletikverbandes in Erlangen, manchmal auch in Fürth. Wenn Buchholz bei den Senioren starte, werde er natürlich den Verein wechseln müssen, das sei sicher. Nur wohin er zum gezielten Training gehe, wisse er noch nicht. Beim TSV bleibe er Mitglied, schließlich sei er in der Leichtathletikabteilung und mit Mentor Rüdiger Selig groß geworden.

Niklas Buchholz gewann das erste Mal die Deutschen Jugendmeisterschaften in 2000 Meter Hindernis 2015; 2016 reichte es zum dritten Platz.

Bei den Spitzenathleten im Leichtathletik-Seniorenbereich sei die Leistungsdichte noch höher als bei der Jugend, auch sei das Maß aller Dinge die 3000-Meter-Distanz. Der Hemhofener ist trotzdem guter Dinge: Als angehender Student des Grundschullehramtes kombiniert mit Sport habe er Luft nach oben, jedenfalls solange das Studium nicht abgeschlossen sei.

Bescheiden schrieb er ins Goldene Buch, das 1981 von Mitgliedern des Bayerischen Landtages "eröffnet" wurde, "N. Buchholz". Weiter nichts. Schon wurde bei dem kleinen Festakt davon gesprochen, er solle doch noch "wünsche meiner Gemeinde stets volle Kassen" dazuschreiben. Vielleicht schauen dann ja kleine Subventionen heraus, auf die Spitzen-Leichtathleten auf Gedeih und Verderb angewiesen sind.

