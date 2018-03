Hemhofen: Rentnerin entlarvt falschen Polizisten

HEMHOFEN - Eine Rentnerin hat einen falschen Polizisten entlarvt: Am Montagvormittag erhielt eine 80-jährige Frau aus Hemhofen den Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser erklärte ihr, dass ihre Adresse auf einer Liste von Einbrechern aufgetaucht sei.

Die Seniorin reagierte geistesgegenwärtig. Sie beendete das Gespräch und rief sofort bei der Polizei Höchstadt an, noch bevor der Anrufer überhaupt weitere Forderungen stellen konnte. Am Revier wurde geklärt, dass es sich tatsächlich um einen "falschen Polizeibeamten" handelt. Somit kam es zu keinem Schaden.

Das ist eine bekannte Masche, um vor allem ältere Menschen davon zu überzeugen, Schmuck, Bargeld oder andere Wertsachen bei einem Hausbesuch auszuhändigen, oder im Haus angeblich nach Spuren zu suchen und dabei Wertsachen zu klauen. Oft wird sogar am Telefondisplay eine hiesige Telefonnummer oder gar die 110 angezeigt, um Sicherheit zu erzeugen. Die echte Polizei ruft nie mit der 110 an.

Die Polizei rät dringend: "Gehen Sie keinesfalls auf derartige Anrufe oder ,Spontanbesuche’ ein. Diese Vorgehensweise ist nicht die der echten Polizei.

"Wenn Sie Polizeibeamte, ob direkt an Ihrer Haustür, oder auch am Telefon nicht eindeutig erkennen, rufen Sie immer bei uns an. Scheuen Sie sich nicht die 110 zu wählen!" So könnten Betrüger sofort erkannt werden.

