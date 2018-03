Hemhofen versucht Neustart mit Dollhäupl und Erhard

Fußball: Die beiden Spielertrainer wollen auch kommen, wenn der TSV absteigt — Jetziger Coach Costa Bühle geht nach Niederndorf - vor 1 Stunde

HEMHOFEN - Der Kreisligist TSV Hemhofen trennt sich zum Ende der laufenden Fußballsaison von Trainer Costa Bühle. Das haben Fußballabteilungsleiter Alfred Haagen und der stellvertretende Vorsitzende Mathias Batz bekannt gegeben. Sie stellten bei einem Pressetermin am Dienstag auch gleich die zwei neuen Spielertrainer vor.

Zuversicht in Hemhofen: Fußballabteilungsleiter Alfred Haagen (li.) und der stellvertretende Vorsitzende Mathias Batz (re.) mit den künftigen Spielertrainern Simon Erhardt (2. v. li.) und Fabian Dollhäupl (2. v. re.). © Foto: Niko Spörlein



Zuversicht in Hemhofen: Fußballabteilungsleiter Alfred Haagen (li.) und der stellvertretende Vorsitzende Mathias Batz (re.) mit den künftigen Spielertrainern Simon Erhardt (2. v. li.) und Fabian Dollhäupl (2. v. re.). Foto: Foto: Niko Spörlein



Mit Fabian Dollhäupl und Simon Erhardt werden Anfang August zwei junge Coaches beim aktuell Vorletzten der Kreisliga antreten, "auch wenn die Mannschaft absteigt", sagten beide, die derzeit recht erfolgreich beim ATSV Erlangen unterwegs sind. Der 25-jährige Dollhäupl, der in Erlangen wohnt, trainiert derzeit zusätzlich die Jugend beim SC Eltersdorf und sammelte auch schon Erfahrung in der Bayernliga. Im Herbst 2018, erklärte er, habe er seine Trainerlizenz hoffentlich in der Tasche.

Landesligaerfahrung hat der 26-jährige Simon Erhardt, ein Herzogenauracher; bisher trainierte Erhardt noch keine Mannschaft in Eigenverantwortung. Man habe sich im Vorfeld besonders gut mit den TSV-Verantwortlichen unterhalten und sich überzeugen lassen, das Potenzial dieser jungen Mannschaft auszuschöpfen.

"Wir bringen diese Mannschaft wieder in die Erfolgsspur", sagten sie unisono. Der jetzige Trainer Costa Bühle verlässt dann den TSV Hemhofen und geht wieder zurück zum ASV Niederndorf.

nr