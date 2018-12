Hemhofen: Wohnung brannte komplett aus

Feuerwehr schätzt Schaden auf über 100 000 Euro - vor 59 Minuten

HEMHOFEN - Menschen sind nicht verletzt worden, doch mindestens 100000 Euro Schaden sind bei einem Wohnungsbrand im Hemhofener Gartenweg entstanden.

Die Feuerwehr rückte zwar schnell aus, aber die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, war nicht mehr zu retten. © Katrin Bayer



Am Samstagnachmittag brach das Feuer in der Wohnung eines 43-Jährigen im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhaus aus. Er und die zwölf anderen Bewohner des Hauses, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Gebäude befanden, konnten sich zwar rechtzeitig in Sicherheit bringen, aber die Wohnung brannte total aus. Auch das restliche Haus wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ursache des Feuers steht noch nicht fest, der Kriminaltechnische Dauerdienst ist eingeschaltet und wird eine Spurensicherung vornehmen.