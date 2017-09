Hemhofen: Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand

Das Feuer war offenbar im Stromverteilerkasten ausgebrochen - vor 1 Stunde

HEMHOFEN - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hemhofen sind am Sonntag zwei Bewohner verletzt.

Symbolfoto Feuerwehreinsatz © Matthias Kronau



Die Bewohner des Hauses im Reihendorfer Weg hatten um 3.35 Uhr noch einen lauten Knall gehört, bevor es brannte. Laut der Freiwilligen Feuerwehr brach der Brand im Treppenhaus in einem Stromverteilerkasten aus und griff dann auf die höher gelegene Erdgeschoßwohnung über. Die Bewohner waren größtenteils auf die Balkone geflüchtet.

Die Feuerwehr rettete diese aus dem ersten Stockes mittels Leitern, ein Bewohner des Untergeschosses konnte von den Polizeibeamten aus der Wohnung geholt werden. Ein Bewohner des Erdgeschosses war vom Balkon gesprungen und hatte sich dabei ein Bein gebrochen. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchvergiftung. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Insgesamt waren die Freiwilligen Feuerwehren Hemhofen, Röttenbach, Neuhaus und Baiersdorf mit ca. 80 Mann im Einsatz. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird von polizeilicher Seite auf 30.000 Euro geschätzt. Ein technischer Defekt dürfte den Brand verursacht haben.