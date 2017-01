Herbe Prügel nach zwei wichtigen Penalty-Punkten

HÖCHSTADT - Noch ist die Meisterrunde für die Alligators nicht verloren, doch das vergangene Wochenende war kein gutes für den Aufsteiger in der Eishockey-Bayernliga, weil vor allem der ERC Sonthofen mit fünf Punkten gegen den EV Landshut vorbei zog, während der Höchstadter EC beim doppelten Duell gegen den Deggendorfer SC nur zwei Punkte holte.

Am Freitag rangen Kapitän Daniel Sikorski (links) und seine Alligators Deggendorf nach Penaltyschießen noch mit 3:2 nieder, am Sonntag gab es gegen den gleichen Gegner eine 1:9-Klatsche – und der HEC sah den Schiri nicht ganz unschuldig. Foto: Helmut Hollfelder



Am Freitag hatten die Alligators den Tabellenfünften noch mit 3:2 nach Penaltyschießen niedergerungen, gestern kassierten sie mit 1:9 eine böse Schlappe. Sonthoden hat jetzt zwei Punkte Vorsprung und weiß den besseren direkten Vergleich auf seiner Seite. Der HEC trifft an den beiden letzten Spieltagen daheim auf Schlusslicht Schönheide und muss nach Regensburg, Sonthofen erwartet Bad Tölz und muss nach Lindau, das seinerseits punktgleich mit Höchstadt ist und am vorletzten Spieltag in Waldkraiburg antritt.

Bei frostigen minus 13 Grad am Freitag musste der HEC gleich auf mehrere Leistungsträger verzichten, setzte sich aber dennoch durch. Daniel Jun konnte verletzungsbedingt nicht mit auflaufen. Ebenso musste das Team auf den gesperrten Michal Petrak unbd auf Simon Knaup verzichten.

Das erste Drittel begann schwungvoll. Nach knapp drei Minuten musste Gästekeeper Agricola hinter sich greifen. Nach einem schnellen Angriff der Hausherren konnte er den Schuss von Grau noch halten, musste sich beim Nachschuss von Lukas Lenk jedoch geschlagen geben. Anschließend war Deggendorf bemüht, mehr Spielanteile zu erlangen, konnten sich jedoch nur wenige gute Chancen erarbeiten. Schnierstein war zudem auf den Posten, so dass der HEC das erste Drittel verdient mit 1:0 für sich entschied.

Im zweiten Drittel gab es zunächst eine Unterbrechung, weil ein Linesman behandelt werden musste. Er bekam einen Puck gegen die Hand. Das Spiel wurde dann mit nur zweiSchiedsrichtern fortgesetzt, ehe der dritte Mann nach Behandlungspause mit einer verbundenen Hand wieder am Geschehen teilnehmen konnte. Anschließend kamen die Alligators besser ins Spiel und konnten sich mehrere Chancen erarbeiten. So konnte Rousek einen Schuss nicht im Gehäuse von Agricola unterbringen (23.), Heilman verpasste eine Hereingabe im Powerplay nur knapp (25.).

In der 33. Spielminute gab es im Eisstadion einen Schreckmoment. Tomas Rousek blieb nach einem harten Bandencheck verletzt auf dem Eis liegen und musste minutenlang auf dem Eis behandelt werden. Für ihn ging das Spiel nicht weiter, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Für die Zuschauer völlig unverständlich blieb die Pfeife von Hauptschiedsrichter Naust stumm. Es war nicht die einzige zweifelhafte Entscheidung des Unparteiischen an diesem Abend, weshalb die ganze Halle lautstark gegen den Referee aufgebracht war.

In der 37. Minute gelang Deggendorf der Ausgleichstreffer. Im Powerplay spielte Gibbons auf Stern, der frei vor dem Tor die Scheibe flach unter die Schoner einschob. Die Antwort der Hausherren folgte jedoch nur wenige Minuten später. In der 40. Minute schoss Vocjak ebenfalls im Powerplay mit einem flachen Schuss von der Blauen Linie die Scheibe in die Maschen.

Im Schlussdrittel übernahmen die Gäste mehr und mehr das Kommando. Schnierstein hielt die Führung für seine Mannschaft mit einigen sehenswerten Paraden fest, musste sich aber in der 48. Minute geschlagen geben, als Gibbons in Überzahl den Ausgleichstreffer erzielte. Anschließend war Deggendorf bemüht, mehr Spielanteile zu bekommen. Janzen konnte zudem einen Penalty in der 49. Minute nicht verwandeln. Gegen Ende des Drittels gab es nur noch wenige Chancen – beide Teams wollten nicht den entscheidenden Fehler machen. Somit musste das Spiel in der Overtime entschieden werden.

Diese begann schwungvoll, wenngleich beide Teams darauf bedacht waren, keinen Fehler zu machen. So wurden auch relativ wenige Torchancen herausgespielt, weshalb der Sieger im Penaltyschießen ermittelt werden musste. Hier sicherte Martin Vojcak seinem Team den Zusatzpunkt. Er konnte bereits den ersten Penalty verwandeln. Schnierstein war bei den Deggendorfer Penaltys auf dem Posten und konnte alle drei Angriffe abwehren.

Beim „Rückspiel“ – hier war der zuvor gesperrte Petrak wieder dabei, dafür fehlten Rousek und Grau – durften die Höchstadter Fans nur bis zu den ersten Minuten des zweiten Drittels auf weitere Punkte hoffen. Bis dahin hatten die Alligators sogar leichte optische Vorteile und ein kleines Chancenplus aufzuweisen. Doch nach dem ersten Durchgang führten dennoch die Niederbayern mit 1:0, weil Sergej Janzen aus dem Gewühl im zweiten Nachschuss erfolgreich war.

Eine Aufholjagd gelang dem HEC nach dem Seitenwechsel, beziehungsweise war nach Aussage eines Vereinssprechers nicht möglich, weil Schiedsrichter Oberdörfer plötzlich einen Strafzeitenhagel auf die Gäste niederprasseln ließ. 15 Minuten in Unterzahl (teilweise saßen fünf Höchstadter gleichzeitig in der Kühlbox) waren nicht zu kompensieren.

Ein halbes Dutzend Treffer kassierten Schnierstein und der eingewechsele Carsten Metz allein in diesem Drittel. Da ging es nur noch um Schadensbegrenzung – und darum, vor dem Showdown am nächsten Wochenende, weitere Sperren zu vermeiden. Immerhin gelange Markus Babinsky noch das Ehrentor und Deggendorf gelang kein zweistelliger Sieg.

