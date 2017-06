Herzliche Partnerschaften im Zeichen des Roten Kreuzes

Bilanz eines Lebensbundes: Vor 20 Jahren lernten sich BRK’ler aus Adelsdorf und italienische Kollegen aus Uggiate Trevano kennen - vor 1 Stunde

ADELSDORF - Es ist ein runder Geburtstag, der über Grenzen geht: Ende Juni feiern Adelsdorf und die oberitalienische Gemeinde Uggiate Trevano das 20. Gründungsfest der kommunalen Partnerschaft. NN-Mitarbeiter Niko Spörlein war von Anfang an dabei. Er wirft einen Blick zurück.

Beim Festzug im feierlichen Ambiente schritten vorneweg: (v. l.) Sanitäter Uwe Pöschl, Armin Goß, seinerzeit Bürgermeister, Kreisgeschäftsführer Jürgen Üblacker und Alfred Albrecht. © Archivfotos: Nikolaus und Margit Spörlein



Die Ursprünge der kommunalen Partnerschaft gehen auf die Aktivitäten des Bayerischen Roten Kreuzes in Adelsdorf und die der "Volontarios" des Croce Rossa Italiana, Uggiate Trevano zurück. Ich war 1983 schon einige Zeit lang der Leiter des BRK in Adelsdorf. Das damals noch junge Rote Kreuz mit ungeahnt vielen Enthusiasten im Boot suchte nach gleichgesinnten Partnern.

Mitte 1983 kam der damalige stellvertretende BRK-Kreisgeschäftsführer Erich Silberhorn bei einer Visite in der Kreisgeschäftsstelle in der Erlanger Karl-Zucker-Straße auf mich zu und meinte, "Nikl, da haben sich Rotkreuzler aus Italien gemeldet, die einen Partner in Bayern suchen, das wäre doch was für euch." Wir nahmen kurzerhand mit dem Italienischen Roten Kreuz in der Gemeinde Uggiate Trevano, ganz in der Nähe des Comer Sees, Kontakt auf.

Anfang Dezember 1983 reiste eine italienische Delegation mit fünf Mann und dem damaligen Leiter des Croce Rossa, dem heutigen Bürgermeister Fortunato Turcato, zu ersten Gesprächen nach Adelsdorf. Das sollte den Anfang von bis heute unvergessenen Momenten kennzeichnen, denn gleich drei Wochen später, zum Jahreswechsel 1983/1984, packten sieben Adelsdorfer Sanitäter (Uwe Pöschl, Willi Stelzl, Hans Ullmann, Roland Völlner, Franz Jungkunz, Günter Dengler und ich) ihre Sachen und viele Geschenke aus ihrer fränkischen Heimat in einen VW-Bus und machten sich auf die rund 600 Kilometer lange Reise über den San Bernadino.

Dr. Francesco Ambrosoli (l.) vom Italienischen Roten Kreuz, Fortunato Turcato (Mi.), heute Bürgermeister und Nikolaus Spörlein (r.).



Sogar der damalige Chef des Adelsdorfer Jugend-Rot-Kreuzes, Dieter Rödel, machte sich mit einer Gruppe Jugendlicher zum "Supercampus" nach Italien auf. Schon 1985 wurde im feierlichen Ambiente in Italien, ein Jahr später auch in Adelsdorf, die offizielle Partnerschaftsurkunde vom dortigen CRI-Präsidenten Dr. Francesco Ambrosoli, dem Kreisgeschäftsführer des BRK, Jürgen Üblacker, und von mir unterzeichnet.

Der damalige Bürgermeister Armin Goß war begeistert von dieser Idee; Adelsdorf hatte ja noch keine kommunale Partnerschaft. Goß nahm sich auch immer wieder Zeit, um an diversen Besuchen mit den Sanitätern teilzunehmen, auch an den üblichen Festzügen, die sich mit Pauken und Trompeten durch das stets festlich geschmückte Städtchen mit heute zirka 5000 Einwohnern am Fuß des südlichen Alpenhauptkamms zogen.

So kam es dazu, dass am 12. September 1997 in Adelsdorf und am 19. Juni 1998 in Uggiate Trevano die Partnerschaftsurkunden von den beiden Bürgermeistern Fortunato Turcato und Armin Goß unterzeichnet wurden.

Gewachsene Freundschaften

Mit den Jahren entstanden enge Freundschaften: Vereine tauschen sich aus, auch Schulen pflegen Kontakte und lernen Land, Leute, Kultur und das gesellschaftliche Leben kennen. Adelsdorfs Vizebürgermeisterin Jutta Köhler kennt Uggiate Trevano aus mehreren Besuchen. "Ich bin mir ganz sicher, dass in den letzten 20 Jahren diese Freundschaft nichts an ihrer Intensität verloren hat, im Gegenteil", sagt sie.

Für das Adelsdorfer BRK kümmern sich um den ständigen Austausch Günter Plack und Margit Spörlein. Die kommunalen Verbindungen halten die beiden Töchter von Apotheker Roland Bretting, Sophia und Vera-Marie, am Laufen. Vorher tat dies mit Eifer Johanna Blum, die vom italienischen Bürgermeister Fortunato Turcato deswegen vor Jahren schon mit der Ehrenbürgerwürde von Uggiate Trevano ausgezeichnet wurde.

Das Vorbereitungskomitee in Adelsdorf, bei dem auch der BRKler Günter Plack dabei ist, hat sich gerüstet auf die "Erneuerungsfeier" Ende Juni. Die Aischgründer besiegeln am Freitag, 30. Juni, ab 18 Uhr in der Aischgrundhalle die "Erneuerung der Partnerschaft". So macht man das traditionell in Italien. Gegen 20 Uhr gibt es ein Festessen für die Gäste aus dem Süden und für die einheimischen Gastgeber.

Am Samstag werden die Besucher aus Italien dann die Altstadt von Fürth erkunden und anschließend die Outlets in Herzogenaurach. Abends ist der Besuch des (wegen des Wetters hoffentlich stattfindenden) Schlossgartenfestes geplant; und am Sonntag machen sich die Freunde aus Uggiate Trevano wieder auf die Heimreise.

