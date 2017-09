Herzo: Betrügerin checkt unter falschem Namen ein

HERZOGENAURACH - Eine Frau hat sich in einem Hotel in der Erlanger Straße in Herzogenaurach für eine Woche eingemietet. Sie wollte das Haus verlassen, ohne ihre Rechnung zu begleichen.

Symbolbild Polizei. © Eduard Weigert



Die 20-Jährige hatte wohl von Anfang an vorgehabt, nicht zu bezahlen. Denn sie gab schon bei der Anmeldung im Hotel einen falschen Namen an. Insgesamt acht Tage und bis zum vergangenen Montag war sie in dem Hotel eingemietet gewesen. Als es beim Bezahlen ihrer Rechnung von knapp 500 Euro zu Differenzen kam und das Hotel die Polizei zu Hilfe holte, stellten die Beamten ihre richtigen Personalien fest. Ihre Angaben, dass angeblich ihre Firma die Kosten übernimmt, stellten sich als erfunden heraus. Weiterhin bestand noch ein offener Rechnungsbetrag über 132 Euro für zwei Nächte im Hotel von Ende August.

Die junge Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betrug.

