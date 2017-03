Herzo: Detektiv hatte seinen großen Tag

HERZOGENAURACH - Gleich drei Ladendiebe hat ein Detektiv am Montag in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße ertappt.

Die Polizei im Einsatz. Foto: NN-Archiv



Zunächst beobachtete er um 11.25 Uhr zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren, als sie Kosmetikartikel im Wert von 24 und 17 Euro entwendeten.

Um 16.45 Uhr beobachtete er einen 15-Jährigen, der in der Spieleabteilung einen Controller für eine Playstation aus einem Regal nahm und auspackte. Die Umverpackung stellte er zurück und das Gerät wanderte in seinen Rucksack. Als der junge Mann beim Passieren der Kasse angehalten wurde, fand der Detektiv zwei dieser Geräte im Wert von 135 Euro im Rucksack.

Riskante Mutprobe

Wie sich bei der Vernehmung herausstellte, hatte es sich um den Diebstahl mehr oder weniger um eine Mutprobe für den Jungen gehandelt, um sich vor seinen Freunden besonders herausstellen zu können.

Die drei Jugendlichen müssen sich nun wegen Diebstahl verantworten und auch das Jugendamt wird eingeschaltet.

