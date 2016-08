Herzo: Ein Blick in die Feuerwache

HERZOGENAURACH - Mit einem Rundgang durch die Feuerwache Herzogenaurach beginnen die NN eine Artikelfolge „Türöffner“. Sie wird den Leser an Plätze führen, wo man üblicherweise nicht hinkommt.

Ein Waldbrand oder eine Überschwemmungskatastrophe wie jüngst im Erlanger Süden könnte das Einsatzszenario sein. Es könnte sich um Brandfälle bei adidas, Puma, Proleit oder Wormser handeln. Schwere Verkehrsunfälle können das Ausrücken der Feuerwehr erfordern. Jüngst, Rainer Weber senkt die Stimme: „Terrorgefahr“.

Open Beatz, die Sommerkirchweih, der Herzoman, Public Viewing, das Mittelalterfest: Seit Würzburg, Ansbach und München macht man sich auch in Feuerwehrkreisen intensiv Gedanken, wie sich Einsatzkräfte zu verhalten hätten. „Schließlich sind das alles Freiwillige“, gibt der Kommandant zu bedenken.

„Zugpferd“ für enge Gassen

Im Jahr 2013 wurde die Feuerwache Herzogenaurach für 3,6 Millionen Euro umgebaut, zu Jahresende wird ein durch den Stadtrat beschlossenes neues Hilfeleistungslöschfahrzeug für 444 000 Euro geliefert. „Ein Erstangreifer-Fahrzeug“ nennt dies der Kommandant, ein „Zugpferd“ mit kleinem Radstand auch für enge Gassen in Herzogenaurach. Es kann mit maximal neun Feuerwehrleuten besetzt werden.

Die Feuerwehr Herzogenaurach, bisher die erste mit einem 400-Kilo-Korb an der Drehleiter mit Gelenk „steht gut da“, hält der Kommandant fest.

Mit seinem Vorgänger Matthias Rocca, nun Kreisbrandrat, wurde ein Fahrzeugkonzept erstellt und entwickelt, das Planungssicherheit bietet.

28 Fahrzeuge befinden sich im Bestand der Wehren mit allen Ortsteilen, das älteste in Steinbach, Baujahr 1982.

200 Einsätze im Jahresdurchschnitt – voriges Jahr allerdings 250 – absolviert die Feuerwehr mit nominell 102 Aktiven, definitiv verfügbar sei ein Stamm von 70 Frauen und Männern. Je nach Alarmstichwort werden sie per Funkmeldeempfänger vom Arbeitsplatz weggeholt.

Das sei in der Bevölkerung vielfach unbekannt, bedauert der Kommandant. In vielen Köpfen herrscht offenbar das Klischee aus US-Filmen, die Männer würden in der Feuerwache Karten spielend auf ihren Einsatz warten. „Die wenigsten wissen, dass alle von irgendwo herkommen“, beobachtet Weber immer wieder.

Er selbst, Industriemeister und Fachwirt, ist bei der benachbarten Firma Schaeffler Technologies angestellt. Das Unternehmen hat eine eigene Werksfeuerwehr. Eine Berufsfeuerwehr gibt es in Nürnberg. In Erlangen eine ständig besetzte Wache.

„Wie ein kleines Unternehmen“ müsse so eine Freiwillige Feuerwehr geführt werden, führt der Kommandant aus, auch viel Freizeit fließe in die Feuerwehr: „Die Familie muss mitspielen“.

Auto von 1956

Der hauptberufliche Gerätewart Werner Seibert, der sich den ganzen Tag um die Instandhaltung der Ausrüstung und Reinigung nach Einsätzen kümmert, soll nächstens Unterstützung durch einen weiteren Gerätewart erhalten. Bewerbungen gingen bereits ein.

Aus dem Jahr 1956 stammt das älteste Feuerwehrauto in der Gerätehalle, das beim Baumaufstellen bei der Sommerkirchweih noch zum Einsatz kommt. Gelagert in der Halle sind auch Hubschrauber-Außenlastbehälter mit 900 Litern Fassungsvermögen. Sie können bei Waldbränden wichtig werden.

Die Feuerwehr Herzogenaurach ist einer von 18 Standorten in Bayern, bei denen der Freistaat diese Tanks deponiert. Zehn Stück sollen in der Halle gelagert werden.

Vier- bis fünfmal im Jahr kommt auch das Boot der Feuerwehr zum Einsatz. Wenn die Aurach über die Ufer tritt kann dies geschehen. Gefüllte und lose Sandsäcke werden in der Halle ebenfalls aufbewahrt, Feldbetten, die auch für Asylbewerberunterkünfte schon benötigt wurden.

Eine Lichtgiraffe mit Generator, mit Scheinwerfern bei Nachteinsätzen, steht bereit. Beim großen Brand eines Schweinestalles in Beutelsdorf, am 12. Oktober 2015, wurde sie dringend gebraucht.

Mit einem Stapler werden die Güter transportiert. Nach einem Einsatz muss die Einsatzbereitschaft sofort wieder hergestellt werden. Eingestellt in die Fahrzeughallen ist auch der ABC-Zug des Landkreises für Einsätze mit gefährlichen Stoffen.

In der Fahrzeughalle Richtung Süden sind die Einsatzfahrzeuge in Reih‘ und Glied geparkt.

Der Einsatzleiter, dies kann etwa auch der stellvertretende Feuerwehrkommandant Michael Schöpp sein, stellt den Rüstzug bei Unfällen zusammen, bei Bränden einen Löschzug.

Umzug durch die Stadt

2018 am Himmelfahrtstag wird der Feuerwehrverein ein großes Jubiläum zum 150. Bestehen der Feuerwehr in Herzogenaurach feiern. Ein Festumzug durch die Stadt ist geplant,

Vorführungen, Musikgruppen, Unterhaltung. Doch zunächst steht der Tag der offenen Tür, am 18. November 2016, ins Haus. Er dient auch der Rekrutierung des Nachwuchses. 22 Jugendfeuerwehrler, „ein ganz guter Schnitt“, zählt der Kommandant zurzeit: „Aber es könnten ein paar mehr werden“.

