Herzo: Kulturbeauftragte verlässt die Fachklinik

Miriam Imhof übergibt nach 20 Jahren die Regie an Melanie Bär - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - 20 Jahre lang hat sie das Bild der Fachklinik nach außen entscheidend mitgeprägt. Nicht als Medizinerin, sondern als Kulturbeauftragte. Am Dienstag hatte Miriam Imhof Mitarbeiter, Künstler und Weggefährten zu einer kleinen Feier eingeladen. Sie geht in den Ruhestand und hat das Kultur- und Freizeitmanagement nun an Melanie Bär übergeben.

Miriam Imhof (links) ist überzeugt, dass ihre Nachfolgerin Melanie Bär (rechts) ihre Aufgabe engagiert angehen wird. © Ralf Rödel



Miriam Imhof (links) ist überzeugt, dass ihre Nachfolgerin Melanie Bär (rechts) ihre Aufgabe engagiert angehen wird. Foto: Ralf Rödel



"Es war eine einwandfreie Zusammenarbeit mit Miriam", bestätigt Michael Steinl aus Wendelstein "Einfach Super!" Der Sänger tritt seit Jahren regelmäßig in der Fachklinik auf und erfreut mit Operettenmelodien und Evergreens.

Auch Anita Leutwiler ist der Einladung zum After-Work-Empfang gerne gefolgt. Von der Herzogenauracherin sind derzeit spannende Textilarbeiten in der Fachklinik ausgestellt. "Miriam Imhof hat das immer gut gemacht", sagt Leutwiler, die früher auch immer wieder die eine oder andere Veranstaltung besucht hat.

Das Kulturprogramm, das Imhof über die Jahre organisiert hat, war natürlich in erster Linie für die Patienten konzipiert. Kultur ins Haus zu holen war immer auch eine Gesundheitsmaßnahme. "Die Patienten sollen sich wohl fühlen, der Mensch steht im Vordergrund", so Miriam Imhof. Monatlich gibt es über 30 Freizeit- und Kulturangebote, die sich speziell an die Reha-Patienten richten.

Darunter gibt es aber seit Jahren immer wieder Veranstaltungen, die auch für eine breitere Öffentlichkeit interessant sind. Die Altneihauser Blaskapelle gastierte schon in der Fachklinik, der Jazzpianist Thomas Fink gab sich die Ehre, auch der bekannte "Simplify Your Life"-Autor Tiki Küstenmacher brachte in der Reha-Einrichtung die Zuhörer zum Schmunzeln. Miriam Imhof hat dieses Kulturleben langsam, aber stetig aufgebaut.

Kultur- und Freizeitmanagement war 1998 für alle eine neue Aufgabe, sowohl für die zwei Jahre zuvor eröffnete Klinik, als auch für Miriam Imhof selbst. Allerdings: Die heute 64-Jährige brachte gute Voraussetzungen mit, ist sie doch selbst Künstlerin und hat ein Atelier im Adelsdorfer Ortsteil Neuhaus. "Ein Gespür für die Kultur muss man schon haben, wenn man eine solche Arbeit machen will."

Genau dieses Gespür scheint auch ihre Nachfolgerin zu besitzen. Melanie Bär wird in die Fußstapfen von Miriam Imhof treten. Die 39-jährige Weisendorferin hat Kommunikationsdesign studiert und war zuletzt in der Marketingabteilung bei der Firma Helmholz in Großenseebach beschäftigt. Sie hat Respekt vor der neuen Aufgabe in der Fachklinik, ist aber dankbar dafür, dass ihr durch eine sechsmonatige Einarbeitungszeit ein "sanfter Übergang" ermöglicht worden ist.

Bei der Abschiedsfeier bedankten sich auch die Chefärzte Dr. Bernd Kladny, Dr. Wilfried Schupp und Dr. Josef Gerling sowie viele Klinikmitarbeiter. Auch Klinikchef Bastian Ringelhann und Personalchefin Isabella Lösel kamen.

Die stellvertretende Herzogenauracher Bürgermeisterin machte ihre Aufwartung, außerdem viele Künstler und Engagierte, die in der Fachklinik zum bunten Kulturleben beigetragen haben. So etwa auch Georg Baier, Ardian Dika und Hans Meyer.

Matthias Kronau Redaktion Herzogenaurach E-Mail