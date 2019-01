Herzogenaurach: 17. Tafelkonzert verspricht Spitzenjazz

Rotary Club lädt am 14. Januar in die Evangelische Kirche ein — Norbert Nagel Stargast - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - HERZOGENAURACH — Am Montag, 14. Januar, lässt es der Rotary Club wieder swingen zu Gunsten seines Stamm-Projekts, der Herzogenauracher Filiale der Erlanger Tafel. Es ist bereits das 17. "Tafelkonzert".

Norbert Nagel, hier mit Altsaxophon bei einem Auftritt mit der Thilo-Wolf-Bigband, ist der Star bei Fink und dem Rotary Club Herzogenaurach beim 17. „Tafelkonzert“ am 14. Januar in der Evangelischen Kirche. © Archivfoto: Winkler



Von den Anfängen dieser Jazz-Konzertreihe an – damals im Möbelhaus Fischer — zeichnet Thomas Fink für die Musik verantwortlich und ist natürlich der Bandleader am Flügel. Seit einigen Jahren und auch diesmal ist die Evangelische Kirche an der Von-Seckendorff-Straße der Veranstaltungsort des Tafelkonzerts.

Alljährlich lädt Thomas Fink auch einen Stargast als Solisten ein. Stets sind dies bekannte Größen im Jazz über die Region hinaus. Diesmal ist dies Norbert Nagel, ein profilierter Virtuose fast auf allen Holzblasinstrumenten. In der Jazzszene ist Nagel besonders bekannt als Klarinettist und Saxophonist.

Musiker ohne Genregrenzen

Eine weitere Besonderheit dieses Musikers: Er kennt keine Genregrenzen. Außer im Jazz, wo er auch in allen Stilarten beschlagen ist, fühlt sich Nagel auch in der klassischen Musik zu Hause, schreibt und spielt auch Theatermusik, leitet Gruppen.

Die Fans dürfen sich also auf einen spannenden und anregenden Konzertabend freuen, zumal auch die Band um Thomas Fink neu zusammengesetzt ist — natürlich aus alten Bekannten des Meisters.

Fink hat bekanntlich seine Zusammenarbeit mit dem Erlanger Bassisten Rainer Glas beendet, und so steht Norbert Meyer-Venus am 14. Januar am Kontrabass. Der studierte Tiefton-Profi ist ebenso vielseitig wie Norbert Nagel, ist mit der Paul-Kuhn-Band und Toots Tielemans ebenso aufgetreten wie mit Konstantin Wecker und Catarina Valente.

Werner Treiber am Schlagzeug vervollständigt die Band. Treiber hat einen Lehrauftrag für Schlaginstrumente an der Nürnberger Hochschule für Musik, jahrzehntelange Erfahrung auf vielen Bühnen. Er ist ein langjähriger Weggefährte von Thomas Fink und aktuell der Schlagzeuger in dessen Trio.

Das Tafelkonzert in der Evangelischen Kirche beginnt am 14. Januar um 19.30 Uhr. Die Karten kosten 15 Euro, für Schüler und Studenten 10 Euro. Sie sind im Vorverkauf zu haben bei Möbel Fischer, Radsport Nagel, Schreibwaren Ellwanger, bei Bücher, Medien und mehr, in der Apotheke am Markt und an der Abendkasse. Reservierungen sind möglich unter der Telefonnummer (0 91 32) 78 14 11.

