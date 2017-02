Herzogenaurach: adidas-Bau liegt im Zeitplan

HERZOGENAURACH - Ein markanter Wandel der Skyline Herzogenaurachs zeichnet sich mit dem Bau von zwei Türmen ab: adidas errichtet im Südosten der Herzo Base sein neues, „Arena“ genanntes Bürohaus mit 50 000 Quadratmetern Nutzfläche für 2000 Mitarbeiter. Daneben wird ein 14 000 Quadratmeter großes Gebäude für Veranstaltungen mit Betriebsrestaurant gebaut, Name: „Halftime“.

Die Aufzugs- und Versorgungskerne der Neubauten „Arena“ und „Halftime“ sind von der Haundorfer Spange aus schon klar zu sehen. © Foto: Berny Meyer



Beide Gebäude werden eingebunden in eine gestaltete Landschaft mit künstlichem See. Den entsprechenden Bebauungsplan brachten Planungsausschuss und Stadtrat auf den Weg.

Mit den beiden Neubauten, an die sich auch ein Parkhaus anschließt, ändert die World of Sports Ende 2018 auch ihre gesamte Ausrichtung. Der neue Haupteingang wird dann von Osten her ins Headquarters führen — zuerst zur „Arena“.

Die für die Planung der neuen Gebäude auf der World of Sports verantwortlichen Architekten sind Cornelia Wust vom Büro Behnisch (für „Arena“), Ulrich Pohl von Cobe (für „Halftime“) und Peter Veenstra. Er ist der Landschaftsgestalter von Lola Landscape Architects.

Wie geplant, so informiert adidas-Sprecher Oliver Brüggen auf NN-Anfrage überdies, sind die Gründungsarbeiten für die Neubauten weitgehend abgeschlossen. Die beiden Türme stellen die Aufzugs- und Versorgungskerne dar, welche später den schwebenden Teil des Gebäudes erschließen werden.

Nur geringfügig beeinträchtigt durch den Frost sei der Zeitplan. adidas sehe „ ein großartiges, herausforderndes Gebäude mit spannenden Konstruktionsdetails“ wachsen.

Aktuell arbeitet auf der Großbaustelle etwa ein Dutzend Firmen mit über 100 Arbeitern. Diese Zahl soll im Lauf der Bauarbeiten

auf über 1000 steigen. Mit der Fertigstellung der prägenden Bauten im Südosten ist Ende 2018 zu rechnen. 350 Millionen Euro an Baukosten sind geplant. 2016 waren bei adidas in Herzogenaurach rund 4550 Mitarbeiter tätig.

