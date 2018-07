Herzogenaurach: adidas zeigt Ausbildungsvielfalt

HERZOGENAURACH - adidas läutet die Endrunde im Rennen um Ausbildungsplätze ein – freilich für die, die am 1. September 2019 besetzt werden. Am "Tag der Ausbildung" konnten junge Leute, aber auch deren Eltern, sich über die Bedingungen bei der Sportartikelfirma informieren und über die Berufe, die man dort lernen kann. 380 meldeten sich an.

Betriebswirtschaft im Blick hat Simon Gronau aus Neumarkt. Mit Carla Veith hat er am Tag der Ausbildung die richtige Ansprechpartnerin für Informationen zu einem dualen Studium gefunden. Foto: Foto: Rainer Groh



Wer die alten Leder-Tüftler noch kannte, die den Sporthelden der 70er und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Renn- oder Fußballschuhe passgenau auf die Problemfüße schusterten, durfte überrascht feststellen, dass der Sport- und Mode-Riese auch heute noch Orthopädie-Schuhmacher ausbildet. Sie sind einmal zuständig für Spezialanfertigungen für die Vertragsprofis der Dreistreifen-Marke. "Sie haben dann viel Kontakt mit den Athleten", sagt Kristina Schulte, Leiterin des Teams, das sich um das "Recruiting" kümmert, also um das Finden junger Talente.

Suchen müssen sie dabei nicht mühsam: Allein für einen der dualen Studiengänge, die adidas zusammen mit einigen Hochschulen anbietet, gibt es einige Hundert Bewerbungen, sagt die "Senior Recruiterin", die es demnächst gilt zu sichten.

Für einen davon will sich der junge Neumarkter Simon Gronau bewerben. In Carla Veith hat er dabei eine Gesprächspartnerin gefunden, die das schon fast hinter sich hat, was er beginnen will: Internationale Betriebswirtschaftslehre. Ihn interessiert der Rhythmus, mit dem zwischen der theoretischen Ausbildung an der Hochschule und dem praktischen Arbeiten ain der World of Sports rotiert wird, und vieles mehr.

Eine klassische Lehre, allerdings nicht in heutigen Nischenberufen wie Orthopädie-Schuhmacher, sondern als Kauffrau für Büromanagement bzw. Personal-Kaufleute machen die Herzogenauracherin Kristina Böhnlein, der Forchheimer Noah Saffer und Leon Gümpelein aus Altdorf. Auch die drei waren viel gefragte Auskunftgeber über die bei adidas übliche Praxis des Abteilungswechsels im Lauf der Ausbildung, die Arbeitsbedingungen und vieles mehr.

Vom Fachinformatiker über Lagerist, Verkäufer, Mediengestalter bis zum Produktveredler für Textilien bietet adidas Ausbildungsplätze ein — und immer noch auch zum Schuhfertiger. Das und Orthopädie-Schuhmacherei wird in Scheinfeld gelehrt.

Außer persönlichen Infos haben die potenziellen Bewerber noch O-Töne per Video über die Internationalität und die "chillige" Arbeitsatmosphäre gehört und bei Interesse die Gelegenheit bekommen, einen kleinen Souvenir-Schuh zu basteln. Noch bis 15. August läuft die Bewerbungsfrist — ausschließlich online unter careers.adidas-group.com

