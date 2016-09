Herzogenaurach: Behinderte prüfen Barrierefreiheit

HERZOGENAURACH - Es ist in den vergangenen Jahren viel gebaut worden in Herzogenaurach. Straßen wurden saniert, Wegführungen verändert. Die Barrierefreiheit für ältere Mitbürger und Behinderte ist dabei stets ein wichtiges Thema. Auch auf dem Weg vom Atlantis in die Innenstadt.

Diskussion um Barrierefreiheit (von links): Werner Zimmermann, Cäcilie Trautner, Klaus Kaufmaier, Annika Lang, Martin Meßmer, Wolfgang Jörg, Helga Krauß (im Rollstuhl) und Klaus Setje-Eilers. © Foto: Michael Müller



Die Gruppe, die an der Kreuzung Würzburger Straße / Hans-Maier-Straße steht, ist im wahrsten Sinne ein Expertenteam. Menschen mit Seh- oder Hörbehinderung sowie Personen im Rollstuhl warten an der roten Ampel. „Es geht uns darum, dass wir zusammen mit den Betroffenen die Wege abgehen und eventuelle Schwachstellen erkennen“, erklärt Annika Lang, die Lebenshilfe-Beauftragte eines Inklusionsprojekts. Die Behinderten sowie die Mitglieder des Arbeitskreises Mobilität warten auf Grün.

Gefahrlos kommen alle rüber. Aber wie lange hat die Grünphase gedauert? Reicht das für Behinderte? Wie sieht es aus mit den Kanten an den Übergängen von der Fahrbahn zum Gehweg? Viel kann man messen, am anschaulichsten ist es aber, wenn die Betroffenen es selbst ausprobieren. „Man kann sagen, dass die ganze Kreuzung rüber zum Rewe einigermaßen okay ist“, bilanziert der Behindertenbeauftragte Wolfgang Jörg. Das Leitsystem für Sehbehinderte und Rollstuhlfahrer fehlt noch. „Die Kreuzung soll aber bald generalsaniert werden,“ weiß Jörg. Dann wird es auch seine Aufgabe sein, genau hinzusehen, ob Planer und Baufirmen exakt im Sinne der Barrierefreiheit arbeiten.

Diese Stufen in der Hauptstraße müssten besser kenntlich gemacht werden für Behinderte, meint die Arbeitsgruppe. © Foto: Kronau



An einem Nachmittag kann der Arbeitskreis nicht die ganze Stadt untersuchen. Welche Stellen wählt man also aus? „Wir haben die Bewohner in den Wohngruppen gefragt, was ihre häufigsten Wege sind“, so Annika Lang. Es kam heraus: Der Weg von den Lebenshilfe-Einrichtungen nahe dem Atlantis in die Innenstadt ist eine beliebte Route.

Also weiter auf diesem Weg: Der Übergang beim Rewe/Altenheim zeigt, dass der Teufel im Detail steckt. Im Prinzip alles okay, meint der Behindertenbeauftragte, aber die Bauausführung bei den Übergängen von den weißen Orientierungsstreifen zur Straße sei teilweise nicht sehr gut.

Schwer zu erkennen

Sorgenfalten bereitet dann die Tempo-20-Zone in der westlichen Hauptstraße. „Für Behinderte ist da schwer zu erkennen, wo er sich gerade befindet“, meint Jörg. Die Niveaugleichheit von Fahrbahn und Gehweg ohne spezielle Markierungen bereite manchen Behinderten Probleme. „Da wäre es vielleicht sinnvoller, es gleich als verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen.“

So wie es im weiteren Verlauf des Wegs Richtung Marktplatz der Fall ist. Dort werden zum Abschluss die Eisdiele Cortina und das Café Römmelt angesteuert. „Wir durften hier netterweise auch ausprobieren, wie es um die Barrierefreiheit steht“, so Projektbeauftragte Annika Lang.

Die Arbeitsgruppe stellt einige Probleme fest, „doch man kann sagen, dass die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit des Personals so einiges wettmachen.“

Annika Lang wird nun daran gehen, die Bewertungsbögen der Teilnehmer auszuwerten. Verbesserungsvorschläge dürften dann insbesondere für die Stadt von Interesse sein.

„Grundsätzlich merkt man natürlich, dass man in Herzogenaurach nicht bei Null anfängt“, so das erste Resümee von Annika Lang. „Es geht um die Optimierung“, ergänzt Wolfgang Jörg, „und ein bisschen auch darum, die Bürger für das Problem zu sensibilisieren“.

MATTHIAS KRONAU