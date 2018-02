Herzogenaurach: Betrüger auf Onlineportal

HERZOGENAURACH - Bei einer Verkaufsanzeige auf einem bekannten Kleinanzeigenportal ist ein Student aus Herzogenaurach Opfer eines Betrugs geworden. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei im Einsatz. Foto: NEWS5 / Goppelt



Der junge Mann hatte am 21. Februar um 18 Uhr, bei dem Anzeigenportal ein Verkaufsinserat eingestellt. Wenig später hatte seine Suche nach einem Verkäufer scheinbar Erfolg.

Am Donnerstag, 22. Februar um 1.30 Uhr, meldete sich via WhatsApp ein Kaufinteressent aus Newcastle in Großbritannien, der unbedingt den Gegenstand von dem jungen Herzogenauracher erwerben wollte.

Verkäufer und Käufer vereinbarten die Überweisung der Kaufsumme per PayPal. Wenig später übermittelte der Käufer via WhatsApp ein Foto mit der Überweisungsbestätigung. Darauf ging der Verkäufer am 22. Februar gegen 13 Uhr zur Post und versandte die Ware an die angegebene Adresse nach Großbritannien.

Am Abend überprüfte der Verkäufer seine eMails und stellte fest, dass PayPal eine Mitteilung über die Anhaltung einer Spam-Mail versandt hatte. Die Absenderdaten aus England wären nicht korrekt. Weitere Recherchen ergaben, dass diese Masche schon mehrere Male erfolgreich ausprobiert wurde.

Der Herzogenauracher versuchte noch vergeblich, das Paket bei der Post aufzuhalten. Dies war jedoch nicht mehr möglich. Die Sendung war bereits auf dem Weg nach England. Die Polizei Herzogenaurach ermittelt nun wegen Betrugsverdacht.