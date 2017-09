Herzogenaurach: Brandstifter zündet Roller an

Polizei geht von Vorsatz aus – Auch Müll in Brand gesetzt - vor 41 Minuten

HERZOGENAURACH - In der Nacht auf Dienstag hat in der Schürrstraße in Herzogenaurach ein Roller gebrannt.

Kurz nach Mitternacht stellten Passanten in der Schürrstraße das Feuer fest. Zufälligerweise hielt sich unweit entfernt, in der Würzburger Straße, eine Polizeistreife auf. Die Passanten verständigten umgehend die Streifenbesatzung, die den brennenden Roller dann auch bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Herzogenaurach abgelöscht hatte.

Gelber Sack in Flammen

Währenddessen teilte ein Anwohner über den Feuerwehrnotruf einen Brand in der Bergstraße/Am Stiegelein mit. Dort ging ein zur Abholung auf dem Gehweg bereitgestellter "gelber Sack" in Flammen auf.

Der 25-Jährige, der den Brand gemeldet hatte, hatte noch selbst versucht, den brennenden Müllsack mit seinem privaten Feuerlöscher abzulöschen. Die Flammen endgültig erstickt hat schließlich die Feuerwehr. Durch die starke Hitzeentwicklung explodierten zwei im Sack befindliche Spraydosen, die der Anwohner zunächst als Böllerschüsse gedeutet hatte.

Roller völlig zerstört

Beim geschädigten Eigentümer des Aprilia-Rollers handelt es sich um einen 48-jährigen Anwohner der Schürrstraße. Der Mann konnte erst am Morgen erreicht und von der Brandstiftung in Kenntnis gesetzt werden. Sein Roller wurde durch die Flammen völlig zerstört, der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Es ist in beiden Fällen eindeutig von vorsätzlicher Brandlegung durch bislang unbekannte(n) Täter auszugehen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möchte sich bitte umgehend mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter (0 91 32) 7 80 90 in Verbindung setzen.