Herzogenaurach: Drei Brückentage

Erneut Vollsperrung der Nordumgehung - Puma-Übergang wird montiert - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Der Hans-Ort-Ring ist vom morgigen Freitag an bis Sonntag auf Höhe der Puma-Gebäude für den Verkehr gesperrt. Grund: Der Puma-Übergang über die Nordumgehung wird komplettiert. Wegen zwischengeparkter Tieflader ist auch bereits im Vorfeld der Vollsperrung mit Behinderungen zu rechnen.

Diese Schilder gelten ab Freitag bis Sonntag: Dann geht geradeaus nichts mehr auf der Nordumgehung in Höhe Puma. Hinten sieht man, dass von einer Brücke noch nicht wirklich gesprochen werden kann. Das soll sich bis Sonntag ändern. © Foto: Kronau



Diese Schilder gelten ab Freitag bis Sonntag: Dann geht geradeaus nichts mehr auf der Nordumgehung in Höhe Puma. Hinten sieht man, dass von einer Brücke noch nicht wirklich gesprochen werden kann. Das soll sich bis Sonntag ändern. Foto: Foto: Kronau



Die Puma-Brücke (zwischen den Puma-Gebäuden beiderseits des Hans-Ort-Ringes) schreitet ihrer Vollendung entgegen. Folgende Arbeiten stehen noch an: Aufstellung von Transport-Lkw und Schwerlastkranen, Einheben und Montage der mittleren Brückenteile, die die Straße überspannen.

Dafür ist es notwendig, den Hans-Ort-Ring zwischen den Kreuzungen mit der ERH 3 (zum Flughafen) und der ERH 25 (Peter-Fleischmann-Straße) in beiden Fahrtrichtungen vollständig für den Fahrzeugverkehr zu sperren, und zwar von Freitag, 19. Mai, ab zirka 9 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 21. Mai, bis eventuell 21 Uhr.

Umleitung über Haundorf

Die Umleitung für den überörtlichen Verkehr erfolgt über die ERH 3, den Kreisverkehr Haundorf und die ERH 25 in beiden Fahrtrichtungen. Speziell zu den Stoßzeiten muss mit Behinderungen gerechnet werden.

Verkehrsteilnehmern aus dem Umland mit Zielen in Richtung A 3/Erlangen/Nürnberg bzw. umgekehrt in Richtung Neustadt/Aisch wird empfohlen, mehr Fahrzeit einzuplanen und wenn möglich, Herzogenaurach großräumig zu umfahren.

Auch für Anwohner

Für Anwohner aus den Gebieten Lohhof und Herzo Base (die Durchfahrt Fürther Straße wird geöffnet) bleibt in Fahrtrichtung Erlangen/A 3 die Zufahrt zum Hans-Ort-Ring über die Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Straße bzw. die Nürnberger Straße möglich.

Umgekehrt, aus Richtung Erlangen/A 3 kommend, ist jedoch über den Hans-Ort-Ring keine Zufahrt bis zur Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Straße bzw. Nürnberger Straße möglich. Auch die Anwohner müssen hier die Umleitungsstrecke benutzen.

Bereits im Vorfeld zur Vollsperrung kann es auf dem Hans-Ort-Ring in Fahrtrichtung Neustadt/Aisch zu Behinderungen kommen, da am 19. Mai — wie schon beim letzten Montage-Termin — die bereits in den frühen Morgenstunden anrollenden Tieflader auf der nördlichen Fahrspur parken.

In den Morgenstunden bis etwa 9 Uhr gibt es an diesem Tag (Freitag) in einem Teilstück des Hans-Ort-Ringes für den Verkehr in Richtung Westen nur eine Fahrspur. Nachdem sich der Berufsverkehr beruhigt hat und die Vollsperrung aktiviert worden ist, setzen sich die Fahrzeuge in den Bereich der Baustelle auf Höhe der Puma-Gebäude um.

nn