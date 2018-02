Herzogenaurach: Eigene Mutter verletzt

HERZOGENAURACH - Am späten Samstagnachmittag eskalierte in Herzogenaurach ein schon länger schwelender Konflikt zwischen einer Mutter und ihrem 18-jährigen Sohn derart, dass der junge Mann sie mit einem spitzen Gegenstand oberflächlich am Bauch verletzte.

Symbolbild Polizei Foto: dpa



Der hinzugekommene Vater setzte seinen Sohn nach dem Vorfall kurzerhand an die frische Luft, damit dieser sich wieder beruhigt. Polizisten des Einsatzzuges Erlangen griffen den jungen Mann wenig später auf. Weil er psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde er in eine Fachklinik gebracht.

Die Mutter musste nicht ärztlich behandelt werden, da ihre Verletzungen nicht so gravierend waren. Gegen ihren Sohn ermittelt die Polizei jetzt jedoch wegen gefährlicher Körperverletzung.

