Herzogenaurach: Einbruch bei McDonalds gescheitert

Stabile Betonwände verhindern Vordringen — Zeugen gesucht - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Stabile Betonwände haben am frühen Dienstagmorgen bei McDonalds in Herzogenaurach einen Einbruch vereitelt. Nun sind Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben.

Bislang Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen, 6. Juni, in "ein Schnellrestaurant am Olympiaring", so der Pressebericht der Polizei, einzubrechen. Die Einbrecher öffneten nach Angaben der Kriminalpolizei zwischen 1.30 und 5.50 Uhr mit Gewalt eine Außentür des Gebäudes am Olympiaring.

Da der dahinter befindliche Raum vom Rest der Restaurant-Filiale durch Betonwände abgegrenzt ist, gelangten die Täter nicht in den Gastraum; sie mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Nach einer ersten Schätzung verursachten die Einbrecher beim Aufbrechen der Eingangstür einen Sachschaden von rund 800 Euro. Die Erlanger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Wer in der fraglichen Zeit am Olympiaring in Herzogenaurach die Vorgänge beobachten konnte, sollte sich mit den Erlanger Ermittlern in Verbindung setzen. Hinweise werden unter Telefon (09 11) 21 12 33 33, beim Kriminaldauerdienst in Mittelfranken rund um die Uhr gern entgegengenommen.

nn