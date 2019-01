Herzogenaurach: Einbruchstour durchs Lohhofgebiet

Am Donnerstag drei Häuser heimgesucht — Beute im vierstelligen Wert

HERZOGENAURACH - In mehrere Einfamilienhäuser im Lohhofgebiet ist am Donnerstagabend eingebrochen worden.

Polizei Foto: dpa



Zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Wolfsleite. Sie durchwühlten alle Zimmer und entwendeten Schmuck und weitere Wertgegenstände im Wert von über 1000 Euro. Die genaue Sachschadenshöhe ist noch unklar, meldet die Polizei.

Die Bewohner eines Hauses am Gemeindeweiher bemerkten gegen 18 Uhr, dass auch bei ihnen eingebrochen worden war. Hier waren die Täter zwischen 15 Uhr und 18 Uhr eingedrungen.

Die Zimmer wurden durchwühlt. Der genaue Entwendungsschaden sowie der Sachschaden können laut Polizei noch nicht beziffert werden.

Unbekannte brachen schließlilch auch in ein Anwesen in der Dr.-Pezold-Straße ein. Festgestellt wurde die Tat gegen 22.30 Uhr. Wann sie an diesem Donnerstag genau geschehen ist, weiß man nicht.

Die Täter durchsuchten auch hier alle Räume und konnten unerkannt entkommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa tausend Euro. Die Höhe der Diebesbeute ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm Spurensicherungsmaßnahmen an den Tatorten. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 zu melden.

