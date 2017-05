Herzogenaurach: Fahrraddiebe gehen in Serie

Drei Drahtesel wurden gestohlen - vor 11 Minuten

HERZOGENAURACH - Fahrraddiebstähle gehen wieder in Serie. Gleich drei Mal schlugen Diebe in diesen Tagen zu.

Einige Fahrräder wurden in diesen Tagen in Herzogenaurach geklaut (Symbolbild) © Gudrun Bayer



Einige Fahrräder wurden in diesen Tagen in Herzogenaurach geklaut (Symbolbild) Foto: Gudrun Bayer



In der Nacht von Freitag auf Samstag kam ein Fahrrad im Wert von zirka 750 Euro abhanden, das der Eigentümer unversperrt in einem Fahrradständer der Sparkasse in der Hauptstraße in Herzogenaurach abgestellt hatte. Hier ist nur bekannt, dass es ein schwarzes Herrentrekkingrad war.

Am Donnerstagnachmittag wurde ein MTB Marke Canfox, Farbe schwarz im Wert von 25 Euro in der Goethestraße in Herzogenaurach entwendet. Das Rad hatte der Eigentümer nicht gesichert.

Bereits am Mittwoch wurde tagsüber ein schwarzes Trekkingrad Marke Cube, Typ Overland 2017, Farbe schwarz/gelb vom Weihersbachgelände in Herzogenaurach entwendet. Das Rad war an einem Geländer angekettet und hatte einen Wert von 500 Euro.

Die Polizei Herzogenaurach bittet um Hinweise auf den Verbleib der Räder.

nn