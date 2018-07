Herzogenaurach: Feierlaune Tag und Nacht

Weihersbach erneute Kulisse für gelungene Kirchweih - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Das zweite Kirchweihwochenende im Weihersbach war ebenso wie das erste vom Wetter und einer großen Besucherzahl verwöhnt. Auf dem Hauptpodium zogen Bands wie die Almrocker am Freitag, Allgäu Power am Samstag, zum Frühschoppen am Sonntag die Ehemaligen und später die Stadtjugendkapelle die Kerwafreunde mit. Zum Finale am Sonntag war die Gruppe Partyfieber angesagt.

Volles Haus: Das zweite Kerwaswochenende lockte mit Stimmungsmusik auf dem Hauptpodium und bestem Wetter. Zum Finale waren viele heiß auf das WM-Spiel Frankreich: Kroatien. Foto: Andreas Brandl © Foto: Manfred Welker



Während am Sonntagmorgen die Kellner die Biergarnituren für den Publikumsverkehr herrichteten, und die Stände ihre Bestände auffrischten, spielten auf der Herzogenauracher Sommerkirchweih schon die ersten Interessenten einen gepflegten Schafkopf. Fast könnte man meinen, die Kartelrunde hätte auf der Herzogenauracher Kirchweih übernachtet, so früh hatten sie sich am Sonntag auf dem Weihersbachgelände getroffen.

Passionierte Kartler: (v.li.) Paul Schacher, Johannes Erhardt, Paul Erhardt und Anton Erhardt. © Foto: Manfred Welker



Traditionen gehören eben gepflegt, aus diesem Grund ist der Termin am zweiten Kirchweihsonntag jedes Jahr fest eingeplant. Es bedarf keiner größeren Absprachen bei den drei Erhardt-Brüdern Johannes, Paul und Anton aus Welkenbach sowie ihrem Mitkartler Paul Schacher aus Herzogenaurach.

