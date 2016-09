Herzogenaurach feiert bei "Rock im Bad"

Wasserspaß und viel Musik beim Open Air am kommenden Wochenende - vor 48 Minuten

HERZOGENAURACH - Kurz vor Saisonende lässt es das Team der Herzogenauracher Bäder noch mal richtig krachen. Zum zweiten Mal findet das „Rock im Bad“-Festival statt und lädt am Wochenende zu einem bunten Programm ein.

Heiße Ausblicke bei kühlen Temperaturen gab es im vergangenen Jahr beim ersten „Rock im Bad“–Festival. Heuer sind die Wetteraussichten besser, vor allem für die wieder stattfindende Bademodenschau am Samstag. © Archivfoto: Barnickel



Heiße Ausblicke bei kühlen Temperaturen gab es im vergangenen Jahr beim ersten „Rock im Bad“–Festival. Heuer sind die Wetteraussichten besser, vor allem für die wieder stattfindende Bademodenschau am Samstag. Foto: Archivfoto: Barnickel



Eröffnet wird das Festival am Freitag, 9. September, um 18 Uhr durch Bürgermeister German Hacker. Mit großem Partyzelt und überdachter Bühne kann dabei auch das Wetter keinen Strich durch die Rechnung machen. Die Band „Faded Glory“ unterhält mit rockiger Livemusik.

Ganz klassisch startet der Samstag um 10 Uhr mit Frühschoppen und Weißwurstfrühstück. Aufgrund großer Beliebtheit und Nachfrage wird ab 11 Uhr das zweite „Rock im Bad“-Schafkopfrennen stattfinden. Zudem wird es um 14 Uhr eine Bademodenschau geben, eine Wasser-Olympiade der DLRG und Livemusik mit dem „Acoustic Triple“.

Ab 19 Uhr heizen DJ’s bei der Disconacht ein und bringen den Pool wortwörtlich zum Glühen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Neben dem üblichen Angebot wird es ein großes Barbecue, einen Biergarten und viele Spezialitäten geben. Erfrischungen und Cocktails kann man an der hierfür eingerichteten Bar genießen.

„Feuerrotes Spielmobil“

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Open-Air-Pool-Gottesdienst um 10 Uhr. Beim Mittagessen ab 11.30 Uhr kann man sich mit Braten und Knödeln stärken. Das ganze Programm wird durch Livemusik begleitet. So kann dann auch der Familiennachmittag mit jeder Menge Kinderanimation und dem „Feuerroten Spielmobil“ starten.

Neben dem attraktiven Musikprogramm für Junge, Junggebliebene und Musikbegeisterte kommen beim Familiennachmittag vor allem Familien mit Kindern auf ihre Kosten. Auf eine Hüpfburg, Bierkastenrutsche, Stelzen, Riesenkreisel und Kinderschminken dürfen sich die Jüngsten freuen.

Das Festival beginnt am Freitag um 17 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr. Am Freitag kann bis 23 Uhr, am Samstag bis 23.30 Uhr und am Sonntag bis 20 Uhr gefeiert werden. Es herrscht durchgehend regulärer Badebetrieb. Dafür ist ab 8 Uhr geöffnet. Des Weiteren gelten die regulären Eintrittspreise des Freibades, und auch die Saisonkarten behalten ihre Gültigkeit. Es wird kein zusätzlicher Eintritt erhoben.

nn