Herzogenaurach: Frühling auf der Stadtmesse

HERZOGENAURACH - Wie gut Bauboom und Frühlingserwachen zueinander passen, haben die vielen Besucher der 15. Stadtmesse "Bauen, Wohnen und Renovieren" am Samstag in der Innenstadt von Herzogenaurach erlebt.

In ein Messezentrum unter freiem Himmel verwandelt sich Herzogenaurach bei „Bauen, Wohnen und Renovieren“. Die Stände – hier in der Hauptstraße – waren gut besucht. © Roland Huber



Man muss nur hoch genug stapeln können. "Mein Haus ist toller als deins" neckten sich die Kinder im Spielzelt auf dem Marktplatz. Bei ihren Konstruktionen aus Holzbausteinen spielten Energieeffizient und Dämmung keine große Rolle. Darüber konnten sich aber die Erwachsenen informieren, die bei der Freiluft-Messe in der Innenstadt 40 Stände zur Auswahl hatten, an denen sich lokale und regionale Fachbetriebe präsentierten.

Vom Keller bis zum Dach war dabei alles abgedeckt. Egal, ob Bauwillige Fenster suchten für den richtigen Durchblick oder den perfekten Belag für den Boden unter den Füßen, das Angebot war breit. Und es war spürbar, dass die Baubranche immer boomt, denn es lag sicher nicht nur an den frühlingshaften Temperaturen, dass sich vor vielen Ständen kleine Menschentrauben bildeten. Das Interesse — auch von außerhalb — war groß.

Familie Schmidt zum Beispiel ist extra aus Neustadt/Aisch nach Herzogenaurach gefahren. Während sich Sylvia Schmidt vor allem über neue Gartentrends informieren wollte, interessiert sich ihr Ehemann für die Immobilienfinanzierung — und auch ein bisschen für den Rasenmäher-Roboter. Das Paar kann sich angesichts der aktuell guten Zinslage sehr gut vorstellen, bald ein eigenes Haus zu bauen. Derzeit wohnen sie zur Miete, aber das soll sich ändern. Da bot die Messe gute Informationsmöglichkeiten. Neben Planern, Baufirmen und Ausstattern waren auch Immobilienmakler vertreten, die fertige Objekte anbieten, Steuerberater und Banken.

Schwerpunkt der Messe war das Thema "Energiesparen", das unter anderem auch in Fachvorträgen beleuchtet wurde. Die Stadt Herzogenaurach präsentierte an einem zentralen Stand in der Hauptstraße ihr Förderprogramm zur CO2-Reduktion. Sie dreht dann den Geldhahn auf, wenn Neubauten hocheffizient gestaltet werden, für energetische Sanierungen, Solarthermieanlagen oder Dachbegrünung. Auch der Landkreis Erlangen-Höchstadt stellte sein Beratungsprogramm vor.

Und die Kinder? Wenn sich nicht gerade Bauklötze um die Wette stapelten, waren sie auf Osternester-Suche ober bedienten sich an den vielen angebotenen Bonbons. Frühlingserwachen in der Stadt.

