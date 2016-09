Herzogenaurach: Glaspavillon liegt in Scherben

Abrissarbeiten in der Hauptstraße haben begonnen - vor 56 Minuten

HERZOGENAURACH - Ferienzeit ist immer auch Bauzeit: In der Hauptstraße ist nun der Glaspavillon an der Ecke Ritzgasse abgerissen worden.

Der Pavillon an der Ecke Ritzgasse wird dem Erdboden gleichgemacht. Erst war die Glasfront dran,... © Foto: Franziska Reeg



Das seit vielen Jahren leer stehende Schaufenster-Eckhaus schräg gegenüber der Reytherstraße existiert seit dieser Woche nicht mehr. Bereits vor längerer Zeit hat die Stadt das Gebäude und das dahinter liegende Häuschen gekauft, um im Städtebau aktiv werden zu können.

..., dann auch die Rückwand. © Foto: Michael Müller



Bei der Planung des Abrisses kam es dann zu Komplikationen: Die Tatsache, dass der Glaspavillon im Gegensatz zu seinem angrenzenden Gebäude einen Hausanschluss für Strom und Gas besaß, der das Haus nebenan auch mit versorgte, stellte den Bauausschuss vor eine Herausforderung. Bevor die Abrissarbeiten beginnen konnten, musste dementsprechend zuerst das Nachbarhaus mit einem solchen Hausanschluss ausgestattet werden, damit die Grundversorgung aufrecht erhalten werden kann. Dies geschah bereits in der vergangenen Woche. Zudem wurden in den umliegenden Gebäuden Beweissicherungen zur Absicherung gegen Schadensanzeigen durchgeführt. Für die Verlegung der Erschließungsleitungen war die Reytherstraße in der letzten Woche kurze Zeit gesperrt.

Grünes Licht für Abriss

Am 5. September konnte schließlich die Baufirma Schickert aus Dechsendorf anrücken und mit dem eigentlichen Abriss beginnen. Montags war die Glasfassade des Pavillons samt den Holzbalken an der Reihe. Am Dienstag und auch heute noch folgt das anliegende Mauerwerk dahinter. Einschränkungen für den Verkehr gibt es nur bedingt. Die Hauptstraße ist durch den Bagger verengt, und Autos können den Bauabschnitt nur auf einer Seite passieren. Fußgänger werden gebeten, auf die andere Straßenseite zu wechseln. Zur Sicherheit steht ein Arbeiter zur Verfügung, der den Bagger im Blick behält. Während der Bauarbeiten wurde der aktuelle Zeitplan eingehalten. Nach dem Abbruch wird der kleine Platz an der Ecke in der Herzogenauracher Innenstadt vorerst brach liegen. Mit einer dünnen Asphaltdecke versehen und zudem eingezäunt, stehen die Bauarbeiten an der Freifläche zunächst still. Der Stadtrat entscheidet endgültig, was mit dem Platz geschieht. Geplant ist ein öffentlicher Raum.

An diesem soll neben einem historischen Stadtplan möglicherweise sogar ein 3D-Modell entstehen, das für Stadtführungen als Ausgangspunkt dient. Auch eine Sitzgelegenheit soll als Abgrenzung angebracht werden. Bis es so weit ist, bleibt der Platz ungenutzt und abgesperrt.

Franziska Reeg