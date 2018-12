Herzogenaurach: "Heißer" Vorfall auf dem Klo

Großaufgebot der Rettungskräfte bei Kleinbrand - vor 36 Minuten

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren am Freitagmittag im Einsatz, um einen kleinen Brand in der öffentlichen Toilette am Herzogenauracher Marktplatz zu löschen.

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren im Einsatz, um einen kleinen Brand in der öffentlichen Toilette am Herzogenauracher Marktplatz zu löschen. © Foto: Hans von Draminski



Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren im Einsatz, um einen kleinen Brand in der öffentlichen Toilette am Herzogenauracher Marktplatz zu löschen. Foto: Foto: Hans von Draminski



Dabei „rettete“ die Feuerwehr einen Menschen und seine Habseligkeiten, der sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers in der Toilette aufhielt.

Nach Auskunft der Polizei Herzogenaurach blieb der Mann dem ersten Anschein nach unverletzt, wurde von Sanitätern und Notarzt aber vorsichtshalber dennoch zur medizinischen Untersuchung mitgenommen, um jegliches Gesundheitsrisiko auszuschließen.

Ein Schaden entstand an dem WC auf dem Marktplatz nach erster Inaugenscheinnahme nicht; auch diese Information teilte die Polizei unter dem Vorbehalt mit, dass der „heiße“ Vorfall auf dem Klo noch nicht abschließend untersucht sei.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.