Herzogenaurach: Höhenflüge mit Zwergpapageien

Adriano und Samuel de Georgi sind jetzt Bayerische Jugendmeister - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - "Das war echt eine Überraschung", freut sich Horst Schimana aus Herzogenaurach. Sein Enkel Adriano (12) ist mit seinen Zwergpapageien bei einer Vogelschau in Oberasbach bayerischer Jugendmeister geworden. Auch sein zwei Jahre jüngerer Bruder Samuel war dort erfolgreich: Mit seinen Farbwellensittichen landete er auf dem ersten Platz.

Adriano (l.) ist mit seinen hübschen Zwergpapageien Bayerischer Jugendmeister geworden. Sein Bruder Samuel (r.) hatte die schönsten Farbwellensittiche. © Fofo: Anestis Aslanidis



Adriano (l.) ist mit seinen hübschen Zwergpapageien Bayerischer Jugendmeister geworden. Sein Bruder Samuel (r.) hatte die schönsten Farbwellensittiche. Foto: Fofo: Anestis Aslanidis



Seit sechs Jahren schon züchtet Adriano Zwergpapageien, die in der Fachsprache Agaporniden heißen und normalerweise in Afrika durch die Lüfte fliegen. Gleich nach der Schule versorgt er seine rund 30 Vögel. "Ich schau erst mal durch, ob alles in Ordnung ist. Dann wird gefüttert, ich geb ihnen Wasser und zweimal die Woche wird der Käfig ausgeputzt", erzählt der Zwölfjährige.

Die kleinen Papageien mit ihren hellgrünen Bauchgefieder, dem gelben Lätzchen, dem roten Schnabel und dunklem Köpfchen schauen herzallerliebst und niedlich aus. Das hat wohl auch die Preisrichter bei der Vogelschau in Oberasbach beeindruckt. "Sie bewerten Gefieder, Farbe, Haltung und den Gesamteindruck", berichtet Horst Schimana.

Damit sich die Zwergpapageien von ihrer besten Seite zeigen, werden sie vor einem Wettkampf regelrecht trainiert. Denn die Vögelchen müssen lernen, in ihrem Käfig hübsch oben auf der Stange sitzen zu bleiben und sich dort den Preisrichtern von beiden Seiten zu zeigen. Das hat bei der Bayerischen Meisterschaft in Oberasbach vorbildlich geklappt und Adriano hat für seine Agaporniden einen Medaille bekommen, die er ganz stolz vorzeigt.

Allerdings hat der Erfolg auch einen hohen Preis gehabt. "Nach der Prämierung ist einer der Zwergpapageien gestorben", erzählt Schimana. Plötzlich sei das Vögelchen von der Stange gefallen. "Vielleicht war die Aufregung zu groß." Genaues wisse man da nicht. "Das war natürlich schon sehr traurig."

Insgesamt hat Adriano, der wie sein Opa und Bruder Mitglied beim Vogelzuchtverein Erlangen ist, schon zwischen 20 und 30 Pokale für seine Zuchterfolge erhalten. Der Zwölfjährige fährt in der Regel mit seinem Opa zu den Meisterschaften. "Das Vogelzüchten hat er von mir und seiner Oma geerbt", sagt Schimana.

Er und seine Frau züchten ebenfalls Zwergpapageien — nämlich "Fischers Unzertrennliche". Zwergpapageien, auch oft Liebesvögel genannt, haben ein ausgeprägtes Paarverhalten. Sie pflegen sich gegenseitig und sind in der Regel lebenslang zusammen. Daher darf man nie einen einzelnen Zwergpapagei halten, das wäre Tierquälerei.

Bei der Vogelschau in Oberasbach war auch Samuel dabei. Der Zehnjährige züchtet seit fünf Jahren Farbwellensittiche. Für seine hübschen "Hellflügeligen Blaureihe" ist er bei der Bayerischen Meisterschaft mit dem ersten Platz ausgezeichnet worden . Und "weil er im Bereich Wellensittiche der Beste war", so informiert Opa Horst weiter, habe der Junge gleich noch einen Ehrenpreis bekommen. Auch Samuel zeigt voller Stolz seinen großen Pokal.

Was gefällt Adriano am besten an seinem Hobby? "Dass man mit den großen Papageien schmusen kann." Er hat nämlich neben den Zwergpapageien, die in Käfigen im Erdgeschoss des Hauses untergebracht sind oder draußen im Garten in einer Voliere, in der Wohnung noch "Charly", eine Gelbsternamazone, und "Rocky, einen Graupapagei. Denen bringt er das Sprechen bei.

Neben dem Vogelzüchten geht Adriano gerne Angeln, aber auch Klettern in einer Halle. Da hakt sich Samuel gleich ein: "Ich geh auch klettern", ruft er. "Aber besonders happy ist Adriano, wenn die Zwergpapageien Junge haben, da ist er immer ganz aufgeregt", verrät schließlich Opa Horst noch.

MARIA DÄUMLER