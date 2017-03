Herzogenaurach: Keine Beute im leeren Haus

HERZOGENAURACH - In der Kunigundenstraße ist in ein leer stehendes Einfamilienhaus eingebrochen worden. Vom Täter fehlt noch jede Spur.

Am Dienstagmorgen zeigte der Eigentümer den Einbruch an. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf die letzten zwei Wochen. Ein unbekannter Täter hatte die Scheibe eines Terrassenfensters eingeschlagen und sich so Zutritt in das Anwesen verschafft. Zuvor hatte er vergeblich versucht, die Terrassentür aufzuhebeln.

Auf Grund der Tatsache, dass das Anwesen in der Kunigundenstraße nicht bewohnt war, musste der Dieb auf Beute verzichten, sodass lediglich ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro zu verzeichnen ist.

Sofort anrufen

In diesem Zusammenhang erfolgt von der Polizeiinspektion Herzogenaurach der eindringliche Aufruf an die Bevölkerung, sich nicht zu scheuen und schon bei geringsten verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei zu verständigen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass nur sofort eingeleitete polizeiliche Maßnahmen zu einer Festnahme von Einbrechern führen können. Auch werden in Herzogenaurach verstärkt Polizeistreifen eingesetzt, um in der Dämmerungszeit mögliche verdächtige Personen festzustellen und zu überprüfen.

