Herzogenaurach: Kinder auf dem Weg zum Musik-Olymp

Bürgermeister-Gaben und Lobeshymne für vier heimische Preisträger beim Wettbewerb "Jugend musiziert" - vor 28 Minuten

HERZOGENAURACH - Vier Preisträger aus Regionalwettbewerben von "Jugend musiziert" erhielten jetzt von Bürgermeister German Hacker in der Musikschule Kuverts mit Bad-Gutscheinen und kleinen Geldbeträgen überreicht. Hacker freute sich, dass von den jungen Künstlern in der Solokategorie sowie der Ensemblewertung ausschließlich erste und zweite Plätze erreicht worden seien. "Das ist wirklich super."

Ehrungen mit (v.l.) Felix Weitner, Brian Le Minh Nguyen, Musikschulleiterin Margit Denk, den Lehrern Volkmar Studtrucker und Regina Scherer, Bürgermeister German Hacker sowie Felix und Clara Pastowski. © Foto: Ralf Rödel



Während der Bürgermeister-Laudatio zupfte sich Clara Pastowski (11) noch nervös am Ärmel. Ihre kurze Hör-Darbietung am Violoncello mit einer Sonate von Lanzetti, spontan am Flügel begleitet von Lehrer Volkmar Studtrucker, war dann aber virtuos. Sie spielt demnächst beim Landesentscheid.

Auch Claras neunjähriger Bruder Felix gehörte mit einem scheinbar mühelosen Geigenspiel bei "Babuschka tanzt" zu den Preisträgern.

Ziemlich professionell wirkte das Duo mit Felix Weitner (13) und Brian Le Minh Nguyen (14) mit einem Andante et Allegro. In Solowettbewerben siegten beide bei Vorjahresentscheiden. Jetzt als Duo gab es Silber. Beide üben täglich je eine halbe bis eine ganze Stunde.

Trompeter Felix Weitner kam zu seinem Instrument durch eine einschlägig vorbelastete Verwandtschaft. Papa, Pate, Opa und Bruder spielen bereits Trompete. Der eigene Musikgeschmack von Felix geht in eine etwas andere Richtung: "deutscher Rap" und "ein bisschen Pop". Wohingegen Partner Brian klassische Klänge und Filmmusik besonders mag.

fh