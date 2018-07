Herzogenaurach: Ladendiebstahl war kein Einzelfall

HERZOGENAURACH - Bei einer Wohnungsdurchsuchung hat die Polizei Waren aus mehreren Ladendiebstählen finden können.

Polizei im Einsatz. Foto: NN-Archiv



Zunächst hatten Ladendetektive in einem Herzogenauracher Sportoutlet ein Pärchen des Diebstahls überführt. Es hatte zwei Paar Kinderturnschuhe mitgenommen, um dann in einem anderen Outlet noch Boxhandschuhe zu stehlen. Die Detektive waren ihnen in das andere Outlet gefolgt. Die Polizei wurde verständigt.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung der beiden Beschuldigten konnte weiteres vermeintliches Diebesgut sichergestellt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge kann ein Teil der Bekleidungsteile verschiedenen Ladendiebstählen, u. a. in Erlangen und Nürnberg, zugeordnet werden. Zudem wurden geringe Mengen Rauschgift auf einem Tisch liegend vorgefunden.

Am Abend wurde der Polizei ein weiterer Diebstahl gemeldet. Zwei Männer und ein Kind wollten in einem Outlet sechs paar Turnschuhe klauen. Die aufmerksamen Ladendetektive konnten die drei Personen anhalten und der Polizei übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet. Da sie Touristen sind und keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, konnten die drei erst nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten auf freien Fuß gesetzt werden.

