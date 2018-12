Herzogenaurach least innovativen E-Scooter der Post

HERZOGENAURACH - Als innovatives Postauto fing er an — 2016 auch in Herzogenaurach. Jetzt ist der Elektro-Transporter StreetScooter auch auf dem freien Markt zu haben. Und die Stadt Herzogenaurach gehört zu den ersten Kunden der einzigartigen Automarke in der Region.

Der Neue im städtischen Fuhrpark parkte gestern auf dem Marktplatz. Der StreetScooter, eine Entwicklung der Technischen Hochschule Aachen im Auftrag der Post, ist erst seit kurzem auf dem freien Markt erhältlich. © Foto: Rainer Groh



Dass die Marke einzigartig ist, spricht eigentlich Bände über Zustand und Haltung der deutschen Autoindustrie. Als die Post vor einigen Jahren rundfragte nach einem abgasfreien Zustellfahrzeug, auf das sie ihren gewiss nicht kleinen Fuhrpark umrüsten wollte, winkten die Hersteller mangels Interesse ab oder forderten horrende Zuschüsse zu den Entwicklungskosten.

Den Posterern blieb nichts übrig, als 2010 selbst ein KFZ-Unternehmen zu gründen. Zusammen mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen entwickelte die Post-Tochter den StreetScooter, der seit 2016 auch in Herzogenaurach die Post von der Zeppelinstraße aus in die Außenviertel und die Ortsteile transportiert.

170 Kilometer Akku-Reichweite

Inzwischen hat die Post die Praxis-Erfahrung aus 22 Millionen Kilometern Fahrleistung ihres Fahrzeugs und Nachfrage von anderen Gewerbetreibenden. Die im Entwicklungsstandort Aachen ansässige Tochterfirma beschäftigt inzwischen gut 500 Mitarbeiter und ist jetzt auf den freien Markt gegangen.

In Fürth, sagt auf Anfrage Stadtkämmerer Manfred Hofmann, haben er und der Leiter des Baubetriebshofs, Johann Zinner, sich das Elektro-Gefährt bei einer Präsentation angesehen, es getestet und sofort befunden, der StreetScooter sei ideal geeignet für den Baubetriebshof und die Stadtreinigung. Er fährt geräuscharm und abgasfrei, ist an den Ladesäulen mit regenerativ gewonnenem Strom zu tanken, reparaturfreundlich, weil in vielen Teilen aus durchgefärbtem Kunststoff, mit etwa 170 Kilometern Akku-Reichweite genau auf den innerstädtischen Aktionsradius der Stadtreinigung zugeschnitten.

Angebot sei ausgesprochen preiswert

Man schloss mit dem Hersteller einen Leasingvertrag für das größere von zwei erhältlichen Grundmodellen: Ein Elektro-Kastenwagen mit acht Kubikmetern Laderaum. Eine Entscheidung, die man im Rathaus innerhalb des Budgets des Baubetriebshofs auch ohne Beschluss eines Stadtratsgremiums fällen konnte und von der man inzwischen "begeistert" ist, sagt Hofmann.

Der Finanzmann ist nicht zuletzt angetan von der Leasingrate, die man der Stadt angeboten hat. Als ausgesprochen preiswert beschreibt sie Hofmann. Vier Jahre laufe der Vertrag, dann werde man sehen, ob die Stadt das Fahrzeug übernehme. Aber auch technisch sei man angetan. Das Elektromobil bläst keine Abgase in die Innenstadt-Luft, ganz anders als sein Vorgänger, ein Diesel. Nach ein paar Runden Abfalltonnenleeren im Stadtverkehr habe man den alten Wagen obendrein noch auf die Autobahn steuern müssen, um den verklebten Diesel-Katalysator "auf Strecke" wieder sauber zu fahren.

Post baut zweites Werk für Street-Scooter

Auch Kämmerer Hofmann gönnt der Post-Tochterfirma einen Markterfolg mit ihrem E-Transporter, auch als Signal an die etablierten Autobauer. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen habe man nämlich fast keine Möglichkeit, wenn man umweltfreundlich kaufen wolle. Die Stadt, traditionell eigentlich der größten deutschen Marke zugetan, sei mangels Angebot auf französische E-Kleintransporter umgeschwenkt.

