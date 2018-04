Herzogenaurach: Machbarkeitsstudie für Dreifachturnhalle

HERZOGENAURACH - Im Planungsausschuss des Stadtrats wird am kommenden Dienstag die Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer Dreifachturnhalle beim Gymnasium vorgestellt. So viel steht schon jetzt fest: Die Halle ist an dieser Stelle machbar.

Das genaue Aussehen steht noch nicht fest, aber was Lage und grundsätzliche Form angeht, schlägt Architekt Tobias Hettl in der Machbarkeitsstudie eine Halle in dieser Art vor. © Plan: Tobias Hettl, Obermichelbach



Der Architekt Tobias Hettl aus Obermichelbach wird in der Sitzung (17 Uhr) die Studie vorstellen. Dabei, so betonte gestern Bürgermeister German Hacker, handele es sich noch keineswegs um einen konkreten Planungsauftrag. Vielmehr sei es bei der Entwicklung eines Bebauungsplanes wichtig, zunächst herauszufinden, wie eine Turnhalle unter anderem von Lage und Kubatur gestaltet sein muss, um allen Anforderungen zu genügen.

Die Halle, so wie sie in der Machbarkeitsstudie dargestellt ist, würde aller Voraussicht nach mit einer großen Fensterfront längs zum bestehenden Leichtathletikplatz gebaut werden. Dafür würde der Hartplatz wegfallen, doch der, so Hacker, sei verzichtbar, weil über den Bedarf hinaus geplant.

In der Machbarkeitsstudie ist die Halle zum Teil im Erdboden versenkt, damit die Höhe des Gebäude maximal 7,50 Meter beträgt.

Der Planungsausschuss wird noch keinen Beschluss fassen. Eine Reihe von Punkten sind nämlich noch zu klären, wie etwa der Immissionsschutz und die Fördermöglichkeiten.

Wenn gegen Ende des Jahres der Bebauungsplan vorliegt, also Baurecht, erst dann werden sich die Gremien mit der tatsächlichen Auftragsvergabe befassen.

Die Stadt will also erst ihre "Hausaufgaben" erledigen, ehe es wirklich ernst wird mit dem ambitionierten Hallenprojekt. Immerhin ist in der Machbarkeitsstudie von Gesamtkosten von 11,57 Millionen Euro die Rede, wobei hier ein Puffer von zehn Prozent Mehrkosten eingeplant ist.

Die Dreifachturnhalle soll maximal 199 Sitzplätze haben. Bei einer Zahl von 200 wären strengere Vorschriften etwa beim Brandschutz zu beachten. Für größere Veranstaltungen mit viel Publikum steht weiterhin die Gymnasiumshalle mit rund 600 Plätzen zur Verfügung.

Matthias Kronau Redaktion Herzogenaurach E-Mail