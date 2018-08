Herzogenaurach: Mit Gebrüll die Nachtruhe gestört

HERZOGENAURACH - Wegen Ruhestörung in der Würzburger Straße musste am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr die Polizei einschreiten. Zwei Männer im Alter von 24 und 23 Jahren schrien in der Würzburger Straße so lautstark herum, dass Anwohner nicht schlafen konnten.

Symbolfoto Polizei. Foto: NN-Archiv



Trotz Ansprache verhielten sich die Männer uneinsichtig, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Auch gegenüber der Streife wollte der 24-Jährige die Rücksichtslosigkeit zunächst nicht begreifen. Nach einer ausführlichen Belehrung durch die Polizeibeamten zeigten sich die Beiden einsichtiger.