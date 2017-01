Herzogenaurach: Musikalisches Feuerwerk zum Jahreswechsel

HERZOGENAURACH - Mit Werken aus dem Barock bis hin zu Arrangements von Paul Schemm und Gerald Fink beendete das Bläserensemble Paul Schemm mit dem Silvesterkonzert in der Evangelischen Kirche Herzogenaurach das alte Jahr.

Noch in Weihnachtszeit in der Kirche, aber musikalisch wurde beim Jahresabschlusskonzert schon mal ins neue Jahr geschnuppert: Das Bläserensemble von Paul Schemm und Gerald Fink an der Orgel. © Foto: Manfred Welker



Das Konzert fand bereits zum wiederholten Mal statt, zweimal während der Bauphase der Evangelischen Kirche in der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena und seitdem in der neuen Evangelischen Kirche.

Pfarrerin Nina Dorothe Mützlitz begrüßte die Anwesenden und zeigte sich erfreut über die große Zahl der Zuhörer auch dieses Mal. Während draußen schon die ersten Feuerwerkskörper gezündet wurden, konnten die Zuhörer in der Evangelischen Kirche ein Feuerwerk herrlicher Musik mit dem Bläserensemble Paul Schemm genießen.

Am Konzert hatte Gerald Fink, Kantor der evangelischen Gemeinde, maßgeblich mitgewirkt. Das Bläserensemble Paul Schemm entzündete ein wahres Feuerwerk an musikalischen Beiträgen. Das Ensemble setzt sich aus 14 Blechbläsern zusammen, von Horn, Tuba, Posaunen, Trompeten und Flügelhorn bis zur Piccolo-Trompete. Unterstützt wurden diese Musiker von vier Percussionisten und Gerald Fink an der Orgel.

Das Programm war thematisch geordnet und begann mit Weihnachten in Venedig, mit Giovanni Gabrielis „Canzon septimi toni“ und der Vertonung des 19. Psalms von Benedetto Marcello.

Gerald Fink spielte an der Orgel eine Choralfantasie und eine weihnachtliche Festmusik. Bei „Christmas Magic Brass“ konnten die Musiker ihre Virtuosität unter Beweis stellen.

Eine weihnachtliche Reise wurde von Sizilien über Tschechien nach Holland mit „O du fröhliche“, „The carol of the drum“ und „Eine kleine Weihnachtsmusik“ angetreten. Aber auch musikalische Beiträge aus Spanien und Polen durften nicht fehlen, genauso wie ein Stück von Johann Sebastian Bach „Gelobt seist Du, Jesu Christ“. Den Abschluss machte der Choral „Ich steh an deiner Krippen hier“. Für die Zuhörer war das Konzert ein gelungener Abschluss für das Jahr 2016, wie der Applaus erkennen ließ.wel

