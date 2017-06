Herzogenaurach: Nach Kaufland kommt Rewe

HERZOGENAURACH - Die Rewe Region Süd ist neuer Mieter des Gebäudes in der Ohmstraße 12. Der Mietvertrag wurde unterzeichnet.

Wechselt 2018 den Betreiber: Der (noch) Kaufland-Supermarkt an der Ohmstraße. Ihn wird nach Sanierung und Umbau die Rewe-Kette betreiben. © Pfrogner



Somit eröffnet Rewe neben dem bestehenden Rewe-Markt in der Würzburger Straße einen zusätzlichen Vollsortimenter, der eine Verkaufsfläche von insgesamt 2000 Quadratmetern umfasst. Der Mietvertrag mit Kaufland endet am 28. Februar 2018, wie mehrfach berichtet. Ab 1. März 2018 erfolgt eine grundlegende Sanierung des Gebäudes. Der Komplettumbau gewährleiste nicht nur den neuesten technischen Standard, sondern orientiere sich auch an den Kriterien eines Green Building im Sinne der Vorschriften der Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, so Rewe.

Das so entstehende Gebäude kombiniere dabei Tageslicht-Architektur mit energiesparenden Bautechniken, bester Dämmung, umweltfreundlichen Materialien und dem umfassenden Einsatz regenerativer Energien.

Damit füge sich der zukünftige Markt auch in das energetische Konzept der Stadt Herzogenaurach ein.

Die Eröffnung des neuen Supermarktes soll im Juni nächsten Jahres erfolgen.

Auch die Stadt Herzogenaurach äußerte sich zufrieden über die neue Nutzung des Gebäudes, insbesondere die umweltfreundliche Bauweise wurde ausdrücklich von Bürgermeister German Hacker unterstrichen.

Nun herrsche Klarheit in der Nutzung des Gebäudes und die wichtige Nahversorgung im Nordwesten der Stadt sei für die Bürger gewährleistet .

