Herzogenaurach: Nach Unfällen einfach davon gefahren

Polizei hatte es mit einigen Unfallfluchten zu tun - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - In der Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Straße hat ein bislang Unbekannter einen geparkten Pkw Audi angefahren. Der Verursacher suchte dann aber schnell das Weite ohne sich weiter um die Sache zu kümmern.

Am Audi wurde der Außenspiegel beschädigt, der Schaden etwa 200 Euro. Eine Zeugin merkte sich allerdings das Kennzeichen und so konnte eine junge Fahrerin aus Nürnberg als Verursacherin ermittelt werden.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag zwischen 12.10 Uhr und 12.45 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz. In dieser Zeit wurde ein silberfarbener Audi A 4 angefahren. Der Verursacher beschädigte den Audi an der hinteren Stoßstange. Dabei entstand am Audi ein Schaden

von rund 1000 Euro. Auch hier flüchtete der Verursacher e anschließend.

Mögliche Zeugen sollten sich bei der PI Herzogenaurach unter Telefon (09132)/78090) melden.

