Herzogenaurach: Partygast rastet aus

Möglicherweise war Eifersucht im Spiel - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Einen unerfreulichen Verlauf hat am Samstag eine Geburtstagsfeier genommen.

Ein junger Mann wollte seinen 18. Geburtstag nachfeiern. Gegen 19 Uhr kam es zwischen Gästen zum Streit. Ein junger Mann ging auf einen anderen Gast los. Motiv: vermutlich Eifersucht. Der Jugendliche warf mit Gläsern und Glasflaschen um sich. Dabei traf er seinen Kontrahenten an der Schläfe. Zudem zerriss er dessen Pullover.

Andere Gäste versuchten, den Streit zu schlichten, was zunächst gelang. Der angegriffene Gast begab sich ins Badezimmer. Der Angreifer warf dann weiter mit Gläsern und Flaschen um sich, außerdem zerbrach er zwei Bierflaschen. Letztendlich ging er auf zwei Gäste los, die ihn zuvor noch beruhigen wollten, und verletzte diese mit Schnittwunden. Im Anschluss daran nahm er eine der zerbrochenen Flaschen und verletzte sich mit dem abgebrochenen Flaschenhals selbst. Er fügte sich absichtlich eine Verletzung am linken Unterarm zu. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Täter in Begleitung eines weiteren Gastes vor dem Anwesen. Die anderen befanden sich in der Wohnung und räumten auf.

Ein Alkoholtest bei dem aggressiven Jugendlichen ergab 1,36 Promille. Die selbst beigebrachte Wunde musste in der Chirurgie genäht werden. Danach war eine Unterbringung aufgrund akuter Fremd- und Eigengefährdung in der Jugend- und Kinderpsychiatrie in Nürnberg erforderlich. Allerdings wurde er wenig später auf freien Fuß gesetzt.

