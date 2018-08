Herzogenaurach: Partylärm sorgt für Unmut

Ordnungsamt rät: Nachbarn gleich mit einladen - vor 26 Minuten

HERZOGENAURACH - Auf diesen heimlichen Rekord hätten Herzogenauracher Bürger und Polizei wohl gerne verzichtet: Wie berichtet, mussten in der Nacht zum Sonntag zwei Polizeistreifen zu insgesamt 14 Ruhestörungen ausrücken. Das hat der altgediente Polizist und Dienstgruppenleiter Harald Rotschka in seinen 24 Jahren am hiesigen Polizeirevier noch nie erlebt.

So manche Grillparty lief geräuschmäßig schon aus dem Ruder. Dann musste sogar die Polizei kommen. © Foto: Malte Christians/Archiv



"Das bisher übliche Niveau an Ruhestörungen ist deutlich übertroffen worden. So geballt hatten wir das noch nicht", fasst er die Ereignisse von Samstagnacht zusammen. Dennoch sein positives Fazit: "Angezeigt worden ist keiner, bei allen ist es mit einer Belehrung abgegangen."

Das sei auch vorrangiges Ziel solcher Polizeieinsätze: "Wir ziehen nicht gleich die Keule raus, sondern wollen mit den Leuten reden und versuchen, diese zu überzeugen." Dem seien alle nächtlichen Ruhestörer und Gäste bei Gartenfeiern in Herzogenaurach sofort nachgekommen.

Grundsätzlich habe es sich bei allen Anrufen von verärgerten Nachbarn oder Stadtbewohnern um "berechtigte Gründe" gehandelt. In diesen Fällen sei es "wesentlich zu laut" gewesen. In zwei oder drei Fällen der Beschwerden hätte sich alles vor Eintreffen der Polizei erledigt, die Feier wurde vorher beendet. Eine Verletzung einschlägiger Ruhezeiten könne auch bereits um 20 Uhr vorliegen. Spätestens gegen 23 Uhr müssten Freiluftpartys auf ein Minimum an Geräuschen reduziert werden.

Seinen Mitbürgern aus Herzogenaurach stellt der Polizist in Sachen Lärm ein gutes Zeugnis aus: "Üblich sind vier bis fünf Einsätze bei schönem Wetter." Diese Anzahl von Ruhestörungen wäre angesichts von über 20 000 Einwohnern "wirklich nicht allzu viel".

Nachtruhe ab 22 Uhr

Der Leiter des Ordnungsamtes, Gerd Lorenz, stellt fest: "Bei jeder Gartenparty muss irgendwann Schluss sein." Der Umgang mit Lärm sei bundesweit im Immissionsschutzgesetz geregelt. Demnach herrsche ab 22 Uhr Nachtruhe. Diese Vorschrift gelte für jede häusliche (Garten-)Party, aber auch für genehmigte öffentliche Veranstaltungen.

Lorenz empfiehlt, vorher mit den Nachbarn zu sprechen oder diese gleich zur Party mit einzuladen. "Dann gibt es am wenigsten Ärger." Außerdem müsse man nicht gleich die ganze Straße mit Musik von der eigenen Party beschallen. Für öffentliche Veranstaltungen wie Altstadtfest oder Sommerkirchweih in Herzogenaurach gebe es Ausnahmegenehmigungen bis 23 Uhr. Gerade bei genehmigten öffentlichen Veranstaltungen habe die Polizei die Telefonnummer vom Veranstalter. Probleme könnten so auf dem "kleinen Dienstweg" aus der Welt geschafft werden.

Aber auch für diese Veranstaltungen gelte: Ab 22 Uhr Unterhaltungen nur noch in Zimmerlautstärke. Bei den meisten Beschwerden sei die Musik zu laut. Anwohner, die sich gestört fühlten, würden vielleicht noch bis nachts um 1 Uhr warten, "aber dann rufen sie die Polizei".

Der städtische Referatsleiter erinnert sich an einen Vorfall an der Half-Pipe in Herzogenaurach vor Jahren. Da habe man erst länger nach dem Lärmverursacher suchen müssen. Beschwert hatten sich Bürger, die weit entfernt wohnen.

Schon mehrfach habe die Stadt Anfragen auf Ausnahmegenehmigung für Privatveranstaltungen erhalten. "Aber diese können wir nicht genehmigen." Als Behörde wirklich zuständig für Lärm ist das Landratsamt. In den vergangenen zwei Monaten habe es beim Landratsamt "15 bis 20 Beschwerden" zum Lärmschutz gegeben.

Kreissprecherin Hannah Reuter: "Das waren aber nicht alles Partys." Bei einzelnen Beschwerden sei es um bellende Hunde sowie um das "Quaken der Frösche aus dem Teich im Nachbargarten" gegangen.

Rein theoretisch könnten Bußgelder bis 5000 Euro verhängt werden. Tatsächlich hätten diese maximal ein paar Hundert Euro betragen.

Nicht allzu überrascht zeigt sich Simone Steiner, Leiterin der Caritas-Beratungsstelle, von einer möglichen Zunahme an Beschwerden über Freizeitlärm: "Durch eine Summe von vielen kleineren, alltäglichen Belastungen sind die Menschen oft reizbarer."

Bei manchen reiche schon das Arbeiten bei Hitze aus oder der Schlafmangel in den vergangenen Hitzewochen — und die Nerven lägen blank. Auf der anderen Seite spräche man heutzutage oft von einer "Gesellschaft der Vereinzelung". Steiner: "Wenn ich meinen Nachbarn nicht gut kenne, bin ich vielfach rücksichtsloser." In einer Gesellschaft von Individuen "nimmt die Gemeinschaftsfähigkeit ab."

Also: Ob runder Geburtstag oder Kerwa — die Nachbarn gleich mitfeiern lassen.

FRANK HEIDLER