Herzogenaurach: Schüsse am Wiwa-Weiher

Aus Schreckschusspistole? Polizei ermittelt und macht Kontrollgänge

HERZOGENAURACH - Mehrere Schüsse hat ein Anwohner am Montag, kurz vor Mitternacht, in der Nutzungsstraße gehört. Inzwischen weiß die Polizei, dass es Schüsse aus einer Schreckschusspistole waren. Auf Facebook hat die nächtliche Schießerei eine längere Diskussion ausgelöst.

Am Wiwa-Weiher sollen Schüsse aus einer Schreckschusspistole gefallen sein. Foto: Michael Müller



Der Anwohner hatte die Schüsse in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung gehört und sofort die Polizei alarmiert. Die Beamten fuhren sofort vor Ort, fanden aber weder verdächtige Personen noch Patronenhülsen. Am nächsten Morgen meldete sich ein weiterer Anwohner bei der Polizei und übergab auch eine Hülse einer Platzpatrone. Die Schüsse, die vermutlich mit einer Schreckschusspistole abgefeuert wurden, seien aus dem Bereich des Wiwa-Weiher-Geländes gekommen, so die Polizei.

"Dramatischer als es ist"

"Das klingt aber dramatischer als es ist", sagt Wilhelm Wölfel, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Herzogenaurach. Natürlich sei das Schießen außerhalb von Schießplätzen oder dem eigenen Anwesen eine Ordnungswidrigkeit. Für das Führen einer Waffe außerhalb des eigenen Grundes und Bodens sei immer ein Waffenschein Voraussetzung. Besitze der Träger der Waffe diese Erlaubnis nicht, begehe er eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit, stellt Wölfel klar. Daher werde nach dem Verursacher der Schüsse weiter gesucht.

"Am Wiwa-Weiher ist ein Treffpunkt für junge Leute und es geht immer eine zeitlang gut, dann kommt es wieder zu Ruhestörungen", weiß Wölfel, der den Verursacher der nächtlichen Ruhestörung in dieser Gruppe vermutet. Man wolle jetzt versuchen, mit den Jugendlichen ins Gespräch zukommen. "Wir wollen sie nicht vertreiben, schließlich müssen die ja auch irgendwohin", zeigt der Polizeichef ein gewisses Verständnis für die Jugendlichen. "Besser wäre es aber, wenn sie sich an Regeln halten würden." Die Polizei will zusammen mit der Sicherheitswacht Herzogenaurach den Bereich am Wiwa-Weiher in den nächsten Wochen verstärkt im Auge behalten. Außerdem werden Anwohner gebeten, die Polizei unter Telefon (09132) 78090 zu verständigen, wenn sie sich in ihrer Ruhe gestört fühlen oder sonstige auffällige Beobachtungen machen.

