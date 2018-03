Herzogenaurach: Tickets für Kultur-Leckerbissen sichern

HERZOGENAURACH - Das große "hin&herzo-Kulturfestival" wirft seine Schatten voraus. Bereits nach Ostern beginnt der Ticketverkauf.

Schon nach Ostern kann man sich Tickets für die Höhepunkte des „hin&herzo-Kulturfestivals“ im September sichern. Darauf freuen sich Bürgermeister German Hacker (rechts) und Kulturamtschef Helmut Biehler (links). Foto: Foto: Jeanette Seitz



Bekanntlich hat sich die Stadt Herzogenaurach von den "Kulturtagen" der vergangenen Jahre verabschiedet und stellt stattdessen ein großes Kulturfestival mit dem Titel "hin&herzo" auf die Beine.

Von 27. bis 30. September sind viele kulturelle Höhepunkte geboten. Regionale Künstler und Kunstschaffende aus ganz Deutschland präsentieren in diesen vier Tagen Werke aus den Sparten Literatur, Musik, Kabarett, Theater, Film, Performance, Installation, Kunst etc.

Das Motto des ersten "hin&herzo-Kulturfestivals" lautet "Revolution". Bürgermeister German Hacker und Helmut Biehler vom Amt für Stadtmarketing und Kultur freuen sich auf etliche Kultur-Leckerbissen und danken vor allem den Sponsoren und den Nordbayerischen Nachrichten als Medienpartner, da diese das Festival überhaupt erst möglich machten. "Das wird ein würdiger Nachfolger der Kulturtage", ist sich Biehler sicher.

Axel Hacke eröffnet das Festival mit einer Lesung am Donnerstag, 27. September, um 20 Uhr im Kulturpavillon in der Hauptstraße. Um 23 Uhr wird dort der Charlie Chaplin-Film "Moderne Zeiten" gezeigt.

Dass man die "Titanic Boygroup" mit den drei ehemaligen Chefredakteuren des Satiremagazins für einen Auftritt am Freitag, 28. September, um 20 Uhr im Vereinshaus gewinnen konnte, freut Hacker und Biehler besonders.

Zur gleichen Zeit lädt das Theater Kuckucksheim in den Kulturpavillon ein und zeigt Georg Büchners "Woyzeck". Im Anschluss um 23 Uhr flimmert der Film "Nach der Revolution" über die Leinwand.

Musikalisch wird es am Samstag, 29. September, um 20 Uhr in St. Magdalena, wenn Barbara Dennerlein in die Tasten greift — sie präsentiert ihr Soloprogramm auf der Metzler-Orgel.

Zeitgleich sind im Kulturpavillon Stefan Grasse (Gitarre), Bettina Ostermeier (Akkordeon) und Elke Wollmann (Rezitation und Gesang) zu erleben, und zwar mit Revolutionsliedern der 1790er Jahre bis heute unter dem Motto "Die Gedanken sind frei". Den Abend beschließt ab 23 Uhr der Film "Havana Moon — Audience Project".

Der Sonntag, 30. September, startet um 11 Uhr mit einem Matinée-Projekt im Kulturpavillon. Der Jazztrompeter Lars Töpperwien und der Videokünstler David Nedoschill besuchten Herzogenaurachs afrikanische Partnerstadt Kaya und haben sich dort zu einer Reihe von Kompositionen und Videoclips inspirieren lassen. Thema: "Revolution der Dritten Welt — Wo soll das hinführen?"

Um 15 Uhr folgt im Kulturpavillon Anne Klings Fußtheater "Des Kaisers neue Kleider", und um 20 Uhr tritt dort Nessi Tausendschön auf und will mit ihrem Kabarett-Programm "30 Jahre Zenit" für viele Lacher sorgen. Ebenfalls um 20 Uhr erklingt am Sonntag in St. Magdalena das Konzert "Beethoven: Ventuno". Das Orchester Ventuno spielt neben Beethovens dritter Sinfonie "Eroica" zudem die Ouvertüre zu seiner Schauspielmusik "Egmont" und eine Komposition zum Thema Revolution von Gerald Fink.

Der Stummfilmklassiker "Oktober. Zehn Tage, die die Welt erschütterten" beschließt um 23 Uhr im Kulturpavillon das Festival.

Eintrittskarten für die Veranstaltungen sind im Vorverkauf ab Dienstag, 3. April, erhältlich, und zwar in der Geschäftsstelle der NN, bei der Tourist Information der Stadt Herzogenaurach, online unter www.herzogenaurach.de oder bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Inhaber der ZAC-Karte erhalten 20 Prozent Ermäßigung auf zwei Karten pro Veranstaltung.

