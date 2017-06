Herzogenaurach: Unfall nach der Bergkirchweih

Mutter meldete einen Unfall aber zu spät bei der Polizei - vor 28 Minuten

HERZOGENAURACH - Die Bergkirchweih hat für eine Herzogenauracher Familie seit Sonntag unangenehme Nebenwirkungen.

Symbolbild Polizei © colourbox.de



Symbolbild Polizei Foto: colourbox.de



Eine Frau kam vormittags zur Polizei. Sie teilte mit, dass sie in der Nacht gegen 1 Uhr mit ihrem Auto über den Hans-Ort-Ring aus Richtung Erlangen in die Bamberger Straße abbiegen wollte. Laut ihren Angaben hatte sie ihren Sohn von der Bergkirchweih abgeholt. Dabei fuhr sie ihrer Aussage nach auf die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit dem Rohrpfosten eines Schildes.

Sie selbst blieb dabei wie durch ein Wunder unverletzt, während sich ihr Sohn Schnittwunden an der rechten Hand zuzog. Auf die Frage, warum sie den Unfall erst jetzt melde, gab die Mutter an, dass sie angeblich keinen Schaden erkannt hätte. Tatsächlich jedoch weißt der Doppelrohrständer der auf der Verkehrsinsel installierten Wegweiser-Schilder einen massiven Knick und deutlich erkennbaren Schaden auf. Auch der Pkw, welcher kurz nach dem Unfall am Parkplatz in der Hinteren Gasse abgestellt worden war, hatte durch den Zusammenstoß mit dem Doppelrohrpfosten einen erheblichen Frontschaden erlitten und lief zudem nicht mehr richtig.

Von der Polizei wird von einem Totalschaden am Fahrzeug ausgegangen. Aufgrund der vorliegenden Tatsachen – der deutlichen Beschädigung der Schilder an der Verkehrsinsel sowie des Totalschadens am Fahrzeug – hätte sie den Vorfall unverzüglich melden müssen. Daher muss sie sich nun außer der fahrlässigen Körperverletzung zusätzlich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.