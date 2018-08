Herzogenaurach: Verschiedene Straßen sind gesperrt

Verkehr Richtung Niederndorf wird umgeleitet - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Warnbarken und Sperrzeichen an vielen Fronten: Autofahrer in und um Herzogenaurach haben es gerade nicht leicht. Seit Montag sind jetzt weitere Straßen dicht.

Wer mit dem Auto von Herzogenaurach nach Niederndorf will, muss einen Umweg fahren. © Foto: Anestis Aslanidis



Wer mit dem Auto von Herzogenaurach nach Niederndorf will, muss einen Umweg fahren. Foto: Foto: Anestis Aslanidis



An der Erlanger Straße, die zwischen der Einmündung Hauptendorfer Straße und dem Friedrich-Weiler-Platz (Berufsschule) saniert wird, lief es am ersten Tag der einseitigen Fahrbahnsperrung aber besser als befürchtet. Bis voraussichtlich Freitag, 7. September, ist für alle, die aus der Herzogenauracher Stadtmitte kommen, eine Umleitung eingerichtet. Der Verkehr in Richtung Osten (Niederndorf/Erlangen/A 3) fließt über die Rathgeberstraße und die Straße „Zum Flughafen“ zum Hans-Ort-Ring (Nordumgehung) hin. Hinein in die Stadt, in Fahrtrichtung Westen, kommen Autofahrer problemlos.

Allerdings gibt es auch noch mehr Sperrungen. Die Richard-Wagner-Straße ist ebenfalls seit Montag dicht. Hier werden Kabel und Leerrohre verlegt. Bis Freitag, 14. September, kommen nur Anlieger und Fußgänger durch.

Wenn dann noch die Hauptendorfer Kerwa startet, ist auch hier die Ortsdurchfahrt nicht mehr möglich. Von 23. August (15 Uhr) bis 27. August (12 Uhr) ist dann eine Umleitung über die Galgenhofer und die Hans-Maier-Straße vorgesehen.