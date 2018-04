Herzogenaurach: "Was heißt schon alt?"

HERZOGENAURACH - Wann ist man alt, und was bedeutet das eigentlich? Die Wanderausstellung "Was heißt schon alt?" zum gleichnamigen Foto- und Videowettbewerb des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geht diesen Fragen nach. Zu sehen ist die Ausstellung vom 29. April bis 13. Mai im Generationen.Zentrum. Außerdem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Einen bunten Strauß an Angeboten rund um die Ausstellung „Was heißt schon alt?“ zeigen Simone Voit und Bürgermeister German Hacker. Foto: Foto: Jeanette Seitz



Die vielen Beiträge und persönlichen Geschichten machen deutlich: Das Alter hat viele Gesichter. Die Exponate – Fotos und Videos – zeigen ältere Menschen und ihre Perspektiven auf das Leben in den Kategorien Bewegung und Sport, Selbst- und Fremdbilder des Alter(n)s, Großelternschaft, Demografie und soziales Alter. Die Beiträge sind mit Aussagen aus dem "Deutschen Alterssurvey" ergänzt. Ebenso steht ein Mediapult zur internetbasierten Information bereit. Die Ausstellungsbesucher erhalten so einen umfassenden Blick auf das Thema Alter(n). Begleitet wird die Ausstellung von einem Bildband, der ausgewählte Fotobeiträge von Amateur- und Profifotograf/innen zeigt, die am Foto- und Videowettbewerb "Was heißt schon alt?" teilgenommen haben. Die Broschüre ist kostenfrei erhältlich. Mit dem Programm "Altersbilder" und der Wanderausstellung will das Bundesministerium eine möglichst breite Diskussion zum Thema Altersbilder in allen Bereichen des Lebens anstoßen. Denn realistische und differenzierte Altersbilder tragen zu Akzeptanz und Offenheit zwischen den Generationen bei.

Für einen intensiven Einblick in die Thematik bietet das Generationen.Zentrum Herzogenaurach verschiedene kostenfreie Veranstaltungen parallel zur Ausstellung an.

Einstündige Führungen mit Anmeldung zu folgenden Terminen: 29. April, 14 Uhr; 2. Mai, 13 Uhr; 4. Mai, 13 Uhr; 6. Mai, 10.30 Uhr und 15.30 Uhr; 9. Mai, 14 Uhr; 11. Mai 14 Uhr; 12. Mai, 10.30 Uhr.

Der Alterssimulationsanzug GERT vermittelt Interessierten einen ersten Eindruck in ein verändertes Körpergefühl. Termine (jeweils zwei Stunden, ohne Anmeldung): 29. April, 11 Uhr; 2. Mai, 14.30 Uhr; 4. Mai, 15 Uhr; 6. Mai, 13 Uhr; 9. Mai, 15.30 Uhr; 11. Mai, 15.30 Uhr; 12. Mai, 13.30 Uhr.

Vorträge von Esther Gajek von der Universität Regensburg: "Altersbilder — Selbst- und Fremdbilder im Wandel" am Mittwoch, 2. Mai, um 19.30 Uhr im Generationen.Zentrum und "Alter zwischen Coolness und Verwundbarkeit" am Mittwoch, 11. April, um 19.30 Uhr im Seminarraum von vhs international.

Lesung "Altersbilder in Kinderbüchern" von Gabriele Lechner am Mittwoch, 2. Mai, um 18 Uhr im Generationen.Zentrum (Anmeldung bis 25. April).

Workshops: "Schönheit und Weiblichkeit in jedem Alter" von "Das Rote Zelt" (Alexandra Lehmann und Ulrike Remlein) am Sonntag, 6. Mai, von 10 bis 17 Uhr im Generationen.Zentrum (Anmeldung bis 3. Mai) und "Ich bin dann mal weg!? Den Übergang in den Ruhestand und neue Lebensaufgaben aktiv gestalten!" mit Coach Joachim E. Severin am Samstag, 12. Mai, von 13 bis 14.30 Uhr im Generationen.Zentrum (Anmeldung bis 7. Mai).

Filmabende: Freitag, 4. Mai, 19 Uhr "Falten" und Freitag, 11. Mai, 19 Uhr "Wolke 9" im Generationen.Zentrum (Eintritt 50 Cent).

Neben den Führungen ist die Wanderausstellung Montag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr kostenfrei begehbar, auch an Feiertagen. Nähere Infos und Anmeldungen: www.herzogenaurach.de/leben/generationen.zentrum

