Herzogenaurach: Zebrastreifen glänzen wieder

Es handelt sich aber nur um "Übergangsmarkierungen" - vor 1 Stunde

Die Stadt Herzogenaurach hat zu weißer Farbe gegriffen und die Zebrastreifen "An der Schütt" erneuert.

Der verschwundene Zebrastreifen am Polizeikreisel wurde wieder „herbeigezaubert“ bzw. neu aufgetragen. © Foto: Matthias Kronau



Drei Tage, nachdem die NN darüber berichtet haben, hat die Stadt Herzogenaurach ihre Ankündigung wahr gemacht: Der verschwundene Zebrastreifen am Polizeikreisel wurde gestern wieder „herbeigezaubert“ bzw. neu aufgetragen.

Und auch der zweite Zebrastreifen in der Straße „An der Schütt“ glänzt jetzt wieder in strahlendem Weiß. © Foto: Matthias Kronau



Und damit alles in einem Aufwasch erledigt ist, wurde auch der zweite Zebrastreifen in der Straße „An der Schütt“ erneuert und glänzt jetzt in strahlendem Weiß. Wenn die Farbe trocken ist, können Fußgänger wieder ungefährdet die Seiten wechseln.

Beides sind aber Übergangsmarkierungen. Wegen der Baumaßnahmen fehlt weiter die Straßendecke. Bis alles fertig ist und die endgültigen Zebrastreifen angebracht werden, wird es laut Thomas Nehr, der bei der Stadt für Verkehrsfragen zuständig ist, noch etwa ein halbes Jahr dauern.

